A Nurmi anche Gara 2. Paulet e Davis vincono i titoli nella Am

L’ultima gara della stagione prima delle Finali Mondiali 2021 di domani registra la doppietta di Luka Nurmi (Formula Racing) sul circuito del Mugello e consacra campioni del Trofeo Pirelli Am Europe Sergio Paulet (Santogal Madrid - MST Team) e dell’Am-2 North America, Brian Davis (Ferrari of Palm Beach).



Europe. Dopo aver celebrato la neocampionessa Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx), il Trofeo Pirelli affronta l’ultima prova della stagione 2021 prima dell’appuntamento con la Finale Mondiale. Prova spettacolare sul circuito del Mugello, con Luka Nurmi che parte in pole, con lo schieramento determinato dal risultato di Gara 1, dato che la fitta nebbia ha impedito lo svolgimento delle qualifiche. Il pilota finlandese tiene il comando della gara nella bagarre iniziale che vede l’ottimo spunto della Gatting, la quale sale in terza posizione mettendosi alla caccia di Niccolò Schirò (Rossocorsa). I tre battistrada impongono il ritmo, con Nurmi che riesce a difendersi con sicurezza dai tentativi di Schirò di avvicinarsi e chiude con una vittoria, la quarta di una strepitosa stagione per il giovane pilota finlandese. Alle spalle di Schirò, secondo, e di Gatting, terza, si piazza Frederik Paulsen (Formula Racing) che, dopo un sorpasso sul rettilineo dei box ai danni di Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage) conquista la quarta posizione che mantiene fino al traguardo.

La sfida più attesa è nella classe Am, con il titolo ancora da assegnare tra Paulet e Christian Brunsborg (Formula Racing); quest’ultimo parte forte nel tentativo di guadagnare più punti possibile in classifica per colmare il gap con lo spagnolo. Tra i due contendenti si inserisce però un inesauribile Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST), che dopo essersi sbarazzato di Paulet con un emozionante sorpasso, supera anche Brunsborg, andando a conquistare la quarta vittoria stagionale e il terzo posto in classifica generale.

Christian Brunsborg si deve accontentare della seconda posizione, in gara e in classifica, lasciando il titolo di campione a Sergio Paulet, interprete di una stagione entusiasmante nella quale ha riportato da protagonista i colori spagnoli nel Ferrari Challenge.

North America. Il campione di classe Cooper Macneil (Ferrari of Westlake) continua la sua striscia vittoriosa confrontandosi a stretto contatto con i piloti della serie europea, prima delle Finali Mondiali 2021 di domani. Christian Potolicchio (Ferrari of Central Florida) concede il bis dell’ottima prova di Gara 1, riuscendo a tenere alle spalle ancora una volta il già campione della serie Jason McCarthy (Wide World Ferrari). L’altro titolo di giornata del Trofeo Pirelli arriva nella Am-2. A trionfare è Brian Davis (Ferrari of Palm Beach) che con la vittoria di ieri a cui si aggiunge il terzo posto di oggi, respinge gli assalti dei più diretti avversari e iscrive il suo nome nell’albo d’oro della serie. Il cinese Keysin Chen (Ferrari of Beverly Hills) si consola, almeno parzialmente, con il successo ottenuto oggi, grazie a una convincente prestazione che l’ha visto precedere sul podio John Horejsi (Ferrari of Vancouver).