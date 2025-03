A Monza tornano i programmi non competitivi in pista

Riprendono dal tracciato di Monza, il Tempio della Velocità italiano, le attività di F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti e XX Programme. Dal 19 al 20 di marzo vanno in scena, infatti, le sessioni delle esclusive attività studiate per la clientela Ferrari che vuole mettersi alla prova in circuito in un contesto non competitivo.

XX Programme. Partiti da Jeddah nel febbraio scorso, tagliando il prestigioso traguardo dei 20 anni, l’XX Programme continua ad offrire ai clienti più speciali esperienze uniche al volante di vetture estreme come FXX-K Evo, FXX K, 599XX e 599XX Evo, FXX Evo o FXX. Il programma rappresenta la perfetta sintesi della filosofia Ferrari che vuole rendere i clienti protagonisti, che vuole essere anche sinonimo di progresso tecnologico e di prestazioni senza compromessi sui migliori circuiti del pianeta, con auto speciali che sono uniche proprio come i proprietari.

F1 Clienti. Dal 2003 un gruppo ristretto di appassionati può acquistare e guidare in pista le monoposto di Formula 1 con le quali Scuderia Ferrari ha preso parte alle corse delle ultime stagioni, ma anche ai campionati mondiali fino a quaranta anni prima: un lasso di tempo che spazia dagli anni Settanta del secolo scorso sino all’avvento dei propulsori ibridi. Ad accompagnare i gentleman drivers con suggerimenti e informazioni ci sono tutor d’eccezione come Marc Gené, Olivier Beretta, Davide Rigon, Andrea Bertolini e Giancarlo Fisichella.

Sport Prototipi Clienti. Il più recente tra i programmi speciali studiati dalla Casa di Maranello, lanciato nel 2024, permette ai proprietari della Ferrari 499P Modificata – il modello derivato dalla 499P da gara, vincitrice della 24 Ore di Le Mans del Centenario e dell’edizione del 2024 – di partecipare a eventi esclusivi non competitivi. La 499P Modificata è una vettura da pista dotata di un powertrain ibrido, in serie strettamente limitata, ideata per un pubblico di clienti selezionato: piloti gentlemen che non partecipano ad attività competitive.

La stagione 2025. Il calendario, iniziato a Jeddah in Arabia Saudita, dopo Monza prevede un altro appuntamento in Europa, a Le Castellet, il 3 e 4 aprile, prima di trasferirsi oltre oceano, dal 15 al 18 maggio a Miami, negli Stati Uniti, in occasione anche dei Ferrari Racing Days. Dal 20 al 22 giugno si passa in un altro continente, in Asia, con la tappa al Fuji, in Giappone – ancora una volta in concomitanza con i Ferrari Racing Days - per rientrare in Europa per gli ultimi tre round: a Barcellona dal 23 al 24 luglio, a Spa-Francorchamps dal 19 al 21 settembre e conclusione al Mugello dal 21 al 26 ottobre per le Finali Mondiali.