A Monza 12 esemplari di 499 Modificata
Maranello 27 marzo 2025
Sono giornate intense per il tracciato di Monza che sta ospitando il primo round del Ferrari Challenge Europe e che ha da poco salutato le attività di Club Competizioni GT, oltre a F1 Clienti, XX Programme, Sport Prototipi Clienti (dal 19 al 20 marzo). Numeri importanti per le entry list in questo appuntamento italiano, come ad esempio la 499P Modificata presente in 12 esemplari. Il programma, che ha debuttato solo lo scorso anno, prevede sessioni in pista con la vettura, realizzata per l’uso non agonistico, prodotta in serie strettamente limitata e derivata dalla Hypercar da competizione che ha trionfato nelle due ultime edizioni della 24 Ore di Le Mans.
In contemporanea sono scese in pista anche le monoposto del programma F1 Clienti. Tra queste da segnalare la F2004 di Rubens Barrichello che in quella stagione, proprio a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia, riuscì ad ottenere la vittoria, oltre alla pole position e al giro più veloce. Il 2004 si concluse con il Mondiale vinto da Michael Schumacher davanti al compagno brasiliano.
Nel Tempio della Velocità italiano hanno partecipato anche 20 vetture dell’XX Programme, con la FXX-K Evo più rappresentata con 11 esemplari, seguita da cinque modelli di 599XX Evo.
Il prossimo appuntamento per i programmi speciali del Cavallino Rampante è in calendario dal 3 al 4 aprile sul tracciato francese di Le Castellet.