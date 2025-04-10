A Misano seconda prova italiana del Ferrari Challenge Europe

Maranello 10 aprile 2025

A distanza di sole due settimane dal debutto della stagione 2025 all’Autodromo Nazionale Monza il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ritorna in pista. Teatro del secondo appuntamento è ancora l’Italia, questa volta il Misano World Circuit sulla riviera romagnola, che torna ad ospitare la serie a due anni di distanza e che vedrà la disputa anche di una prova in serale. Dopo le prime gare brianzole, i protagonisti del campionato del Cavallino Rampante, giunto alla sua 33esima edizione, sono pronti a riaccendere le 296 Challenge alla ricerca di conferme o riscatti.

Trofeo Pirelli. Grande incertezza regna nella classe principale con due finali a sorpresa nelle sfide di Monza. Nella prima, la vittoria del debuttante Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels) arriva all’ultima curva. Dopo la bandiera a scacchi matura invece il successo di Dylan Medler (The Collection) in Gara 2, complice una penalizzazione in secondi inflitta a Jasin Ferati (Emil Frey Racing) passato per primo sulla linea del traguardo. A guidare la graduatoria generale è Renmans, ma con sole due lunghezze di vantaggio su Grossmann, Ferati e un sorprendente Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al debutto nella serie.

Nel Trofeo Pirelli Am, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), grazie ai risultati già conseguiti, un secondo e a un primo posto oltre alle due pole position di classe, è riuscito a creare un piccolo solco sui principali inseguitori in un ampio parterre di contendenti a cui si aggiungono nell’appuntamento di Misano James Owen (Meridien Modena – Engstler), campione del Mondo alle Finali Mondiali 2024 nel Trofeo Pirelli Am e il giapponese Nobuhiro Imada (Formula Racing).

Coppa Shell. Dal Sol Levante giunge per fare il suo debutto stagionale nella serie continentale anche Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), campione della Coppa Shell Am Europe nel 2023, che nell’ultimo fine settimana ha ottenuto la vittoria in Gara 2 del Ferrari Challenge Japan a Suzuka.

La classifica dopo Monza vede al comando Fabrizio Fontana (Formula Racing) che dopo aver dominato la stagione 2024 nella classe riservata alle 488 Challenge Evo, ha superato tutti nella prova di apertura al volante della 296 Challenge, non centrando il bis complice una penalizzazione subita in Gara 2. A poca distanza dal pilota italiano troviamo un altro debuttante di classe, Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) campione della Coppa Shell Am 2024 e Christian Kinch (Formula Racing), alla sua dodicesima stagione nel monomarca, capace di ottenere un sorprendente successo nella seconda gara del fine settimana brianzolo.

Doppietta e leadership in Coppa Shell Am per “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), che a Monza ha ottenuto anche due pole position e il giro veloce nella prima prova, candidandosi a un ruolo di protagonista in una classe numerosa e sempre molto incerta.

Programma. Le 296 Challenge scendono in pista per i test da giovedì 10, con le prove libere venerdì 11 aprile. Programma intenso quello di sabato 12, con le sessioni di qualifica per Gara 1 dalle 9.00 del mattino e quelle per Gara 2 dalle 14.00. Alle 17.30 prenderà il via la prima corsa di Coppa Shell Am, alle 18.45 quella di Coppa Shell mentre il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am vedranno il semaforo verde alle ore 20.00 con le luci della sera romagnola. Domenica 13 aprile è tempo della seconda prova con partenza alle 10.30 per la Coppa Shell, alle 11.45 per Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 14.00 per Coppa Shell Am. (Gli orari indicati sono locali).