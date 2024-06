A Medler un’appassionante Gara 1 del Ferrari Challenge NA a Montreal

Davanti anche ai fan canadesi riuniti al Circuit Gilles Villeneuve in vista delle qualifiche di Formula Uno, il Ferrari Challenge North America ha regalato al pubblico molte emozioni in tutte e quattro le classi in pista nella prima delle due gare previste nel fine settimana di Montreal.

Trofeo Pirelli. Martin Burrowes (Ferrari of Quebec) si è presentato al pubblico della sua città natale con una pole position nel Trofeo Pirelli, ma è stato scalzato dal leader del campionato Dylan Medler (The Collection) al primo giro. Medler ha controllato la corsa vincendo la sua seconda gara della stagione con oltre otto secondi di vantaggio. Burrowes, che si era aggiudicato la vittoria in Gara 1 lo scorso anno a Montreal, ha resistito agevolmente al secondo posto, mentre David Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) si è classificato terzo.

Il vincitore del Trofeo Pirelli Am è stato deciso all'ultimo giro dei 30 minuti di gara, quando Brian Cook (Ferrari of Seattle) era pronto a conquistare la vittoria dopo aver conquistato la sua prima pole position del 2024. Tuttavia, la vettura di Cook è improvvisamente scesa in classifica negli ultimi secondi e ha portato Tony Davis (Continental AutoSports) alla sua prima vittoria della stagione.

Omar Balkissoon (Ferrari of Fort Lauderdale) si è piazzato secondo dietro a Davis, mentre il podio della classe Trofeo Pirelli Am ha visto un altro pilota locale, Benoit Bergeron (Ferrari of Quebec), salire il suo gradino più basso.

Coppa Shell. Eric Marston (Ferrari of Westlake) continua a raccogliere i frutti delle sfortune di Sureel Choksi (Ferrari of Denver), che dallo scorso appuntamento al WeatherTech Raceway Laguna Seca sono arrivate fino a Gara 1 a Montreal.

Choksi partiva in pole ed era ansioso di guadagnare punti cruciali dopo non aver disputato una delle due gare di Laguna Seca a causa di un incidente in qualifica. Ma un altro incidente ha afflitto Choksi al primo giro di sabato pomeriggio, quando è stato spettatore innocente di un incidente alla prima curva, ma è stato comunque coinvolto nella carambola di vetture.

Partito secondo, Marston ha presp il comando dopo l’uscita di Choski e ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva della stagione. Chuck Whittal (Ferrari of Central Florida), partito sesto nella classe, si è fatto largo tra gli avversari e ha preceduto Bruce Cleveland (Ferrari Silicon Valley) chiudendo i due rispettivamente al secondo e al terzo posto.

In Coppa Shell Am, Darren Bernstein (Ferrari of Washington) protetto tra i concorrenti delle altre categorie ha mantenuto un buon margine di vantaggio, conducendo dall'inizio alla fine per la sua prima vittoria del 2024. Dietro di lui si è piazzato Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey), mentre un altro canadese, Jerri Walters (Ferrari of Vancouver), ha concluso al terzo posto, ottenendo il suo miglior risultato dell'anno e anche il giro più veloce della gara.