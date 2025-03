A Bathurst con gara 2 termina il primo round del Ferrari Challenge Australasia

Il primo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia si è concluso sulla pista di Mount Panorama a Bathurst, con una sessione di qualifica entusiasmante seguita da una gara ricca di azione. Le condizioni meteo sono state perfette, con un sole pieno e una temperatura di 28 gradi Celsius. Il primo giorno di gara ha portato a una maggiore familiarità con il tracciato e, per molti, con le loro nuove vetture 296 Challenge, quindi la fiducia è aumentata in vista delle qualifiche 2. Quasi tutti i piloti hanno realizzato il loro miglior tempo personale sul giro per stabilire la griglia di partenza di Gara 2. Il nuovo tempo più veloce fatto registrare nelle qualifiche è stato un 2:07.595, che ha portato il poleman a meno di cinque secondi dai giri di qualificazione della categoria GT3, che gareggia nello stesso circuito questo fine settimana.

Trofeo Pirelli. Jim Pollicina (Ferrari Sydney) è stato il più rapido alla partenza ed è passato dalla quarta alla seconda posizione, mettendo subito pressione ad Antoine Gittany (Ferrari Sydney) che si era qualificato primo. Gittany ha confermato il suo stato di forma, mantenendo i nervi saldi e accumulando un comodo distacco a metà gara, sfruttando l'aria pulita per assicurarsi il giro più veloce della gara. Pollicina ha difeso con successo le posizioni conquistate alla partenza e ha concluso secondo, seguito da Cameron Campbell (Ferrari Richmond), che è risalito dalla quinta posizione in griglia per concludere terzo. Un incidente occorso a Ernst Kirchmayr (Kessel AUTO) in Gara 1 ha visto l'austriaco partire dal fondo della griglia in Gara 2, dopo aver saltato le qualifiche. Nel corso di appena due giri è risalito fino al nono posto con una sequenza di sorpassi decisivi, continuando a spingere alla ricerca del podio prima di doversi accontentare di un’ottima quarta posizione.

Coppa Shell. Enzo Cheng (Ferrari Sydney) si è qualificato in prima posizione nella Coppa Shell, migliorandosi di quasi due secondi rispetto al giorno precedente. Gli avversari lo hanno marcato stretto all’inizio, ma Cheng ha mostrato tutta la sua velocità mantenendo il comando e concludendo per primo sotto la bandiera a scacchi. David Trewern (Ferrari Gold Coast) ha chiuso secondo, dopo aver ottenuto la vittoria in Gara 1. Il terzo gradino del podio è andato a David Frish (Ferrari Sydney), che si è ripreso al meglio dopo la sfortuna del contatto subito in Gara 1 alla prima curva del primo giro.

Trofeo Pirelli 488. È stato un weekend memorabile per un pilota nella categoria dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo. Jarrod Ferrari (Barbagallo Ferrari) ha portato a casa il massimo dei punti a disposizione, con due pole position e due vittorie. In Gara 2 si è portato subito al comando con ampio vantaggio, riuscendo anche a far segnare il miglior secondo settore assoluto grazie alla scia di una 296 Challenge. La battaglia per la seconda e terza posizione è stata più serrata e ha visto Michael Stephan (Ferrari Sydney) avere la meglio su Chris Huang (Ferrari Richmond), entrambi già saliti sul podio in Gara 1.

Il prossimo appuntamento della stagione inaugurale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia si svolgerà sull’iconico circuito di Phillip Island nello stato di Victoria, dal 4 al 6 aprile.