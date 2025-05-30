Cronache dal paddock di Hockenheim

Maranello 30 maggio 2025

Il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ad Hockenheim va in archivio con sei gare elettrizzanti, due per classe, che hanno confermato l’ottimo momento di forma di Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), alla seconda doppietta consecutiva, ma una situazione di classifica incerta in ognuna delle categorie del campionato. Mentre ci avviciniamo all’appuntamento di Brno del 5-8 giugno che rappresenta il giro di boa della stagione, riviviamo alcuni spunti dell’appuntamento tedesco.

Swiss power. E’ una sfida tutta elvetica quella che si sta profilando per il titolo della classe Trofeo Pirelli. Con quattro successi consecutivi, due a Misano e due in Germania, Hirsiger ha conquistato la vetta ma alle sue spalle il connazionale Ferati, di origine albanese e macedone, classe 2003, non molla e con quattro secondi posti in sei gare rimane incollato a 4 punti dalla vetta. Ora manca ancora di scalare il primo gradino del podio, ma la sfida è solo rimandata: prossimo appuntamento a Brno.

Trulli in Ferrari. Dopo un primo assaggio delle vetture del Cavallino Rampante nel 2024, quando sul circuito di Misano, Enzo Trulli debuttò su una 296 GT3 nel Campionato Italiano Gran Turismo, il giovane figlio dell’ex pilota di Formula 1 ha deciso di abbracciare la causa del team di Gianmarco Marzialetti nel Ferrari Challenge Europe.

Sul circuito di Hockenheim tanta attesa per il giovane abruzzese che dopo aver fatto registrare il quinto e l’ottavo tempo nelle due sessioni di qualifica è riuscito con due straordinari recuperi, in particolare quello di Gara 2, a salire due volte sul terzo gradino del podio.

Gli occhi puntati addosso degli addetti ai lavori per il figlio d’arte, ma soprattutto quelli del padre Jarno, arrivato sul circuito tedesco per sostenere da vicino Enzo.

Gioia Gostner. Non solo la famiglia Trulli festeggia gli ottimi risultati sul circuito tedesco, ma anche i Gostner hanno di che gioire. Ad Hockenheim ha fatto il suo debutto stagionale nella serie, nel Trofeo Pirelli Am, David Gostner, in rappresentanza del team CDP – MP Racing. David, alla quattordicesima stagione nel campionato, ha collezionato un ottavo posto in Gara 1 e un eccellente terzo in Gara 2 alle spalle dei due contendenti il titolo Hendrik Viol e Marco Zanasi.

Ancora meglio le cose per la famiglia Gostner in Coppa Shell, dove Manuela (Ineco – Reparto Corse RAM) conquista una brillante vittoria nella prima prova del fine settimana partendo dalla seconda casella in griglia e raggiunta sul podio, evento più unico che raro, dal padre Thomas (CDP – MP Racing) terzo al traguardo. Un pronto riscatto dopo che tre anni fa, sul circuito tedesco, Thomas e Manuela si fermarono in entrambe le prove ai piedi del podio, con Thomas due volte quarto.

Fast 296 Challenge. Dall’ultima apparizione del Ferrari Challenge ad Hockenheim sono passati solo tre anni, ma per certi versi pare un’eternità. L’appuntamento del 2022 segnò il debutto nelle competizioni con Ferrari di Eliseo Donno che, nel 2023 avrebbe poi vinto il titolo europeo del monomarca del Cavallino Rampante. Il giovane salentino, terzo in Gara 1, era al tempo, come tutti i partecipanti, al volante della 488 Challenge Evo in diretto confronto con Doriane Pin che a fine anno avrebbe alzato il trofeo. Sul circuito tedesco la francese vinse entrambe le prove, con il miglior tempo in Gara 2 in 1’43”093, e conquistò le due pole position, la prima in 1’41”168. Nell’ultimo fine settimana la prima qualifica, l’unica sull’asciutto, vede Hirsiger prevalere in 1’37”654, mentre lo svizzero segna anche il miglior crono in Gara 2 in 1’39”111.



