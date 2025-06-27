Ferrari 296 GT3 Evo

Nata nel solco dell’esperienza maturata con la 296 GT3
Motore termico V6
L’Internal Combustion Engine (ICE) della 296 GT3 Evo mantiene la configurazione a “V” da 120° con i turbo posizionati all’interno della “V”: un’architettura che permette di ottenere significativi benefici in termini di compattezza e riduzione della massa, favorendo, al contempo, il raggiungimento di elevati livelli di potenza. Rispetto alla vettura standard, nella Evo sono stati rivisti il radiatore dell’acqua e la fluidodinamica interna per garantire una ottimale temperatura di esercizio in ogni condizione.
Per quanto riguarda il cambio, la trasmissione della 296 GT3 Evo adotta una nuova cascata di rapporti, ottimizzata dopo aver analizzato i dati raccolti nei due anni di impiego in gara della versione standard, con l’obiettivo di favorire una migliore uscita dalle curve lente.
Come da tradizione il motore è il cuore pulsante di ogni Ferrari. La 296 GT3 Evo non fa eccezione e si caratterizza per l’unità termica V6 turbo da 2.992 cm3 che eroga 600 Cv* (447 kW) abbinata a un cambio trasversale sequenziale a 6 rapporti.
*Soggetta a BoP