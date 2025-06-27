Ferrari logo
    Ferrari 296 GT3 Evo

    La nuova vettura per le competizioni GT debutterà in gara nella stagione 2026.

    Nata nel solco dellesperienza maturata con la 296 GT3

    Ascoltando i feedback dei clienti, e facendo tesoro del know-how maturato nelle corse endurance più importanti al mondo, è stata sviluppata la 296 GT3 Evo, una vettura ancora più competitiva in ogni condizione.

    Motore termico V6

    Il motore, compatto e potente, rimane inalterato rispetto alla versione standard. La trasmissione adotta invece una nuova cascata di rapporti.
    IL MOTORE

    L’Internal Combustion Engine (ICE) della 296 GT3 Evo mantiene la configurazione a “V” da 120° con i turbo posizionati all’interno della “V”: un’architettura che permette di ottenere significativi benefici in termini di compattezza e riduzione della massa, favorendo, al contempo, il raggiungimento di elevati livelli di potenza. Rispetto alla vettura standard, nella Evo sono stati rivisti il radiatore dell’acqua e la fluidodinamica interna per garantire una ottimale temperatura di esercizio in ogni condizione.

    Per quanto riguarda il cambio, la trasmissione della 296 GT3 Evo adotta una nuova cascata di rapporti, ottimizzata dopo aver analizzato i dati raccolti nei due anni di impiego in gara della versione standard, con l’obiettivo di favorire una migliore uscita dalle curve lente.

    • V6
      Motore termico, 2.992 cm3
    • 600 Cv (447 kW)
      Potenza massima (soggetta a BoP)
    • 710 Nm
      Coppia massima a 5.500 giri/min
    Cofano anteriore
    Due prese d’aria inedite per la 296 GT3, ma già ammirate sulla Ferrari 296 Challenge, contribuiscono a migliorare i flussi di raffreddamento, e rendono immediatamente riconoscibile la nuova vettura da competizione.
    Ala posteriore
    Un semplice meccanismo, introdotto per la prima volta sulla 296 LMGT3, permette d’intervenire sull’angolo dell’ala in maniera rapida ed efficace, migliorando le operazioni in pista.
    Con il desiderio continuo d’innalzare gli standard prestazionali delle proprie vetture, Ferrari presenta la 296 GT3 Evo, derivata dalla versione standard già trionfatrice in alcune delle gare endurance più importanti al mondo.
    Flussi di raffreddamento
    Tra gli aspetti più evidenti sul piano estetico e funzionale, la 296 GT3 Evo si caratterizza per due prese d’aria inserite nel cofano anteriore che permettono di migliorare i flussi di raffreddamento per i freni e l’abitacolo.
    L’anima della vettura

    Come da tradizione il motore è il cuore pulsante di ogni Ferrari. La 296 GT3 Evo non fa eccezione e si caratterizza per l’unità termica V6 turbo da 2.992 cm3 che eroga 600 Cv* (447 kW) abbinata a un cambio trasversale sequenziale a 6 rapporti.

    *Soggetta a BoP

    293 GT3, Evo vs standard
    La 296 GT3 Evo rispetto alla versione standard si caratterizza per il miglioramento delle sensibilità aerodinamiche, l’ampliamento della finestra di set-up, l’ottimizzazione dell’affidabilità e della guidabilità.
    Un cockpit sviluppato intorno al pilota.
    Comfort
    Intuitività, visibilità e accessibilità sono aspetti-cardine intorno ai quali è stato progettato il cockpit della 296 GT3 Evo, pensando sia ai professionisti sia ai gentleman drivers. Quando al comfort, nell’abitacolo della Evo migliora la portata dell’impianto dell’aria condizionata, grazie a una ventola supplementare.