Ye, Fuoco e Serra al GP di Macao per la FIA GT World Cup

Tre piloti ufficiali del Cavallino Rampante parteciperanno del GP di Macao 2024 all’interno del quale è in programma l’atteso appuntamento della FIA GT World Cup, domenica 17 novembre. Debutta nell’evento internazionale il cinese Yifei Ye, che sarà al via della 296 GT3 numero 50 di Harmony Racing, mentre sulla vettura “gemella” del medesimo team, la numero 51, prenderà parte alla gara il brasiliano Daniel Serra. A completare la rappresentanza della Casa di Maranello l’italiano Antonio Fuoco con la 296 GT3 numero 83 iscritta da AF Corse.

Sull’iconico Circuito da Guia, a Macao, il tracciato cittadino che si snoda tra quartieri storici e palazzi scintillanti, sono attese 23 vetture, in rappresentanza di sei costruttori, che si sfideranno in una delle prove più attese della stagione, la settima edizione del FIA GT World Cup aperta alle vetture di classe GT3, che quest’anno vede al via dieci piloti protagonisti del FIA WEC 2024.

Tra questi tre ufficiali Ferrari, come anticipato. Fuoco, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 con la 499P numero 50 – insieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen –; Serra, trionfatore della 24 Ore di Daytona lo scorso mese di gennaio con la 296 GT3 – condivisa con Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado –; e Ye, al debutto nella prova-singola di Macao. Alla prima stagione in veste di pilota ufficiale Ferrari Yifei Ye ha colto uno storico successo alla Lone Star Le Mans, sesto atto del FIA WEC, con la 499P numero 83 iscritta dal team AF Corse; il pilota cinese lo scorso mese ha partecipato, inoltre, alla 3 Ore di Monza, quarto atto del GT WC Europe – Endurance Cup, in quella che ha rappresentato la sua prima gara al volante della 296 GT3.

La FIA GT World Cup andrà in scena dal 14 al 17 novembre a Macao; sono previste due sessioni di prova – ciascuna da 30 minuti – seguite da una sola sessione di qualifica; quindi una gara di qualifica (sulla distanza dei 12 giri) stabilirà la griglia della gara principale di domenica 17 novembre sulla distanza dei 16 giri.