Weekend preview: otto Ferrari in pista a Vallelunga nel CIGT

La prima tappa Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo va in scena nel fine settimana all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Dopo il record di iscritti nei round sprint di Misano e Imola, anche la prima prova “di durata” farà registrare numeri impressionanti, con 35 vetture iscritte nelle classi GT3 e GT Cup per un totale di 101 concorrenti. Al via sono annunciate ben otto Ferrari, tra cui i campioni in carica di Scuderia Baldini.

GT3. Favoriti d’obbligo della classe principale saranno i detentori del titolo 2023, Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca che, sulla nuova Ferrari 296 GT3 numero 27 del team laziale Scuderia Baldini saranno affiancati da Arthur Leclerc, fratello di Charles.

Nella classe Pro Am, AF Corse schiera due vetture, la 296 GT3 numero 50 affidata a Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac e la 488 GT3 Evo 2020 numero 51 con il campione del Ferrari Challenge Europe 2023, Eliseo Donno, affiancato per l’occasione da Alessandro Bracalente.

Double TT Racing porterà al via, infine, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 nella classe Am, con Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich.

GT Cup. Le altre quattro rappresentanti della Casa di Maranello saranno impegnate nella GT Cup. Nella classe Pro Am, sulla 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap saliranno i campioni in carica Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare. In classe Am, invece, troveremo le 488 Challenge Evo numero 212, sempre di Best Lap, con Giammarco Marzialetti, Pietro Agoglia e Vito Postiglione; la numero 222 di Easy Race con Francesco La Mazza, Emiliano Pierantoni ed Alex Bacci e la numero 251 di SR&R con Nicolas Risitano, Lyle Schofield e Luca Attianese.

Dopo i due turni di prove libere della durata di 60 minuti del venerdì e il terzo nella mattinata di sabato (ore 11.50), nel pomeriggio, dalle ore 18.35, scatteranno i tre turni di prove ufficiali che determineranno la griglia di partenza della gara di 3 ore in programma domenica alle ore 15.30.