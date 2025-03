Weekend preview: otto Ferrari a Dubai per l’Asian Le Mans Series

Dopo le due gare disputate in Malesia lo scorso dicembre, l’Asian Le Mans Series arriva a Dubai per il secondo evento della stagione 2024-2025 con altre due prove di 4 ore in programma. Negli Emirati Arabi Uniti sono 29 le vetture iscritte nella classe GT3 tra cui ben otto della Casa di Maranello.

Dopo la vittoria nella prima sfida a Sepang, che è coincisa con il centesimo successo di una Ferrari 296 GT3 nei suoi due primi anni di attività, ritorna in pista la numero 57 di Car Guy con la conferma del pilota ufficiale Daniel Serra affiancato in questa occasione da Takeshi Kimura e Casper Stevenson.

Due saranno le vetture del Cavallino Rampante schierate dal team di casa Dragon Racing. Sulla numero 8 saliranno Todd Coleman, Lorcan Alafin ed Aaron Tellitz, mentre sulla numero 88 un trio tutto italiano con Marco Pulcini, Nicola Marinangeli e Giacomo Altoè, vincitore del Ferrari Challenge Europe 2024.

Tre saranno invece le Ferrari 296 GT3 portate in pista da AF Corse. Sulla numero 28 si alterneranno l’altro ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon con Massimiliano Wiser e l’americano Manuel Franco; sulla numero 51, invece, troveranno spazio il brasiliano Custodio Toledo insieme al monegasco Cédric Sbirrazzuoli e Riccardo Agostini e sulla numero 82 Charles-Henry Samani, Conrad Laursen e Nico Varrone.

Sulla numero 74 di Kessel Racing ci saranno i britannici Morgan Tillbrook e Tom Ikin ad affiancare Marvin Kirchhofer, mentre sulla numero 23 del team di Hong Kong, Absolute Racing, divideranno il sedile Carl Wattana Bennett, Gregory Bennett e Chris Van Der Drift.

Programma. Le sessioni di qualifica per le due gare si disputeranno sabato 8 febbraio alle 9.40. La prima delle due prove di 4 Ore vedrà luce verde sempre sabato alle ore 14.10, mentre la seconda 4 Ore di Dubai partirà alla stessa ora di domenica 9 febbraio. Gli orari indicati sono locali.