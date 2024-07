Weekend preview: in Germania e Francia per cercare la vittoria

Intenso weekend in Europa che si annuncia caldo, anche in considerazione delle previsioni meteorologiche. In Germania ad Hockenheim è in programma il terzo round stagionale della Sprint Cup del GT World Challenge Europe, mentre il Paul Ricard ospita il quinto appuntamento dell’International GT Open e il terzo della GT Cup Europe.

GTWC Europe. Ritorna la Sprint Cup del GT World Challenge Europe, con il terzo round stagionale che si disputa nel fine settimana sul tracciato tedesco di Hockenheim, pronto ad ospitare 33 vetture divise nelle varie classi con un programma che prevede due gare da 60 minuti.

Nella classe Pro, Emil Frey Racing schiera due Ferrari 296 GT3: la numero 14 con i piloti Ben Green e Konsta Lappalainen, terzi in classifica con solo mezzo punto di vantaggio su Thierry Vermeulen in coppia con Giacomo Altoè sulla numero 69.

Nella classe Gold, la numero 51 di Racing Team Turkey di Salih Yoluc e Charlie Eastwood è reduce da un primo podio conquistato sul tracciato di Misano. Nella classe Silver, dopo l’incidente sul tracciato italiano, rientra Thomas Fleming che affiancherà Eliseo Donno sulla 296 GT3 numero 71 di AF Corse. Nella medesima classe ci sarà una seconda vettura del team piacentino, la numero 52 di Jef Machiels e Sean Hudspeth che sul tracciato romagnolo aveva ottenuto il primo podio stagionale.

Nella classe Bronze, Sky Tempesta Racing con la Ferrari 296 GT3 numero 93 di Jonathan Hui e Eddie Cheever si presenta in testa alla classifica grazie alla vittoria in Gara 2 nell’ultimo round in Italia.

Nella giornata di venerdì sono in programma le libere e la pre qualifica, mentre sabato la qualifica 1, dalle 9.50 alle 10.00, precederà Gara 1 dalle 14.15 alle 15.15. Domenica qualifica 2 dalle 9.50 alle 10.00 e Gara 2 dalle 14.15 alle 15.15.

International GT Open. Il tracciato del Paul Ricard, nel sud della Francia, ospita il quinto round dell’International GT Open con la partecipazione di 35 vetture. Nella classe Pro ci sarà al via la Ferrari 296 GT3 numero 51 di Spirit ofRace con Nicola Marinangeli e Vincent Abril. Tra gli Am sono due le vetture della Casa di Maranello, rappresentate dal team Olimp Racing, che affida la numero 5 a Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski, e AF Corse con la numero 47 che sarà guidata da Roberto Lacorte.

La classe più numerosa è la Pro Am che vede al via anche il leader della classifica Marco Pulcini in copia in questo appuntamento con Riccardo Agostini, al volante della Ferrari 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race, team che schiera anche la numero 88 affidata a Gino Forgione e Michele Rugolo. Completano lo schieramento di Ferrari la numero 11 di racing one con Ernst Kirchmayr e David Fumanelli e le tre vetture di AF Corse: la numero 16 con Marcelo Hahn e Allam Khodair, la numero 25 con Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto e la numero 55 con Laurent De Meeus e Jamie Stanley. L’unica Ferrari 488 GT3 Evo 2020 che appare nella entry list è portata in pista da Pellin Racing con i piloti Thor Haugen e Paolo Ruberti.

Il weekend al Paul Ricard inizierà con una sessione di test privati di 2 ore nel pomeriggio di giovedì, mentre Gara 1, di 70 minuti, partirà alle 17:45 di sabato, per beneficiare di temperature meno calde. Gara 2, della durata di 60 minuti, prenderà il via alle 13.35 di domenica.

GT Cup Europe. La GT Cup Europe torna in pista per il quarto evento dell'anno sul tracciato del Paul Ricard nella Francia meridionale. Si annuncia accesa la sfida nella classe Pro Am dove Iván Velasco e Luca Ludwig sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport si trovano in testa alla classifica a quota 60, con un solo punto di vantaggio sui più immediati inseguitori. Il team tedesco schiera nella stessa classe altre due vetture: la numero 84 con Arturo Melgar e Stefano Bozzoni e la numero 85 con Jorge Cabezas e Anny Frosio. Sempre nella classe Pro Am figurano anche Lorenzo Ferdinando Innocenti e Andrea Belicchi, quarti in graduatoria, sulla numero 16 di Rossocorsa Racing.

MERTEL Motorsport schiera altre 4 vetture nella classe Am: la numero 81 affidata a Fernando Navarrete Rodrigo e Alvaro Lobera, la numero 82 con "Leo Chen" e "Mark Speakerwas", la numero 83 con Laura Van den Hengel e Alba Vazquez Redondo e la numero 86 con Martinus Richter.

Completa lo schieramento di Ferrari, la numero 007, iscritta tra gli Am, di Street-Art Racing con Jahid Fazal-Karim e Pascal Bachmann.

Dopo le prove libere del venerdì, il GT Cup Europe prevede nella giornata di sabato qualifica 1 dalle 9.45 alle 10.05 e Gara 1 a partire dalle 15.15. Domenica qualifica 2 dalle 9.00 alle 9.20 e Gara 2 dalle 15.10 alle 16.00.

Gli orari indicati sono locali.