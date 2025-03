Weekend preview: Ferrari in pista nell’Asian Le Mans Series e GT Winter Series

Terzo e conclusivo evento della Asian Le Mans Series sul circuito di Abu Dhabi, che vedrà scendere in pista otto Ferrari 296 GT3. Per la GT Winter Series, invece, si corre a Valencia con ben 17 vetture del Cavallino Rampante impegnate nelle classi dedicate alle protagoniste del monomarca.

Asian Le Mans Series. A distanza di una settimana dall’appuntamento di Dubai, i protagonisti del campionato tornano in pista, ancora negli Emirati Arabi, sul circuito di Yas Marina per altre due prove da 4 ore ciascuna. Saranno otto le Ferrari impegnate nella classe GT3, a partire da quella meglio posizionata nella classifica generale prima dell’evento finale, la numero 28 di AF Corse. Dopo l’ottimo esordio di Sepang, con un quarto e un terzo posto oltre alla pole position per Gara 2, il trio composto dall’ufficiale Davide Rigon, da Massimiliano Wiser e da Manuel Franco non ha ottenuto punti a Dubai, ma si trova attualmente in quinta posizione in classifica con ancora speranze di successo.

Matematicamente in corsa per il titolo è anche l’altro pilota del Cavallino Rampante, Daniel Serra vincitore all’esordio in Malaysia e in pole position per le prove di Dubai dove è stato affiancato da Takeshi Kimura e Casper Stevenson che anche questo fine settimana divideranno con l’italiano il sedile della numero 57 di Car Guy.

Al pari di Serra in graduatoria ci sono anche Ben Tuck, Dustin Scott Blattner e Dennis Marshall, a podio in Gara 1 a Dubai sulla numero 74 di Kessel Racing.

Qualche speranza la nutrono ancora Cédric Sbirrazzuoli, Custodio Toledo e Riccardo Agostini, secondi a Sepang, che saranno al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse. Sulla terza vettura del team piacentino, la numero 82, saliranno invece Charles-Henry Samani, Conrad Laursen e Nico Varrone.

Chiamate a ben figurare sul circuito di casa le due Ferrari di Dragon Racing. Sulla numero 88, attardata per un contatto nella prima prova di Dubai che non gli ha permesso di prendere parte alla seconda, saranno ancora i tre italiani Nicola Marinangeli, Marco Pulcini e Gicomo Altoè, mentre sulla numero 8 ci saranno Todd Coleman, Blorcan Hanafin e Saaron Tellitz.

A completare il quadro delle vetture di Maranello la numero 23 di Absolute Racing con Carl Wattana Bennett, Gregory Bennett e Chris Van der Drift.

Dopo le prove libere di venerdì 14, sabato è tempo di qualifica con la sessione in programma alle 10.50 in previsione di Gara 1 che vedrà il via alle 15.00. Domenica 16 qualifica alle ore 11.30 e gara finale della serie 2024/2025 al via alle ore 16.30. Gli orari indicati sono locali.

GT Winter Series. Dopo i due appuntamenti iniziali in Portogallo, la serie fa il suo esordio in Spagna a Valencia per quello che è il giro di boa del campionato. Saranno 14 le Ferrari 296 Challenge impegnate nella classe Cup 1 dedicata alle vetture in configurazione monomarca. Di queste, otto vestiranno i colori di AF Corse: la numero 50 con Christiano Maciel e Rui Aguas già protagonisti nei precedenti eventi, così come pure John Dhillon e Matt Griffin sulla 151 e Rafael Duran e Sean Hudspeth sulla 127. Con il numero 99 sulla livrea scenderanno in pista Alberto Duran e Nicola Caldani, con il 198 Eric Cheung e Daniele Di Amato, con il 175 Sven Schömer e Andrea Gagliardini, con il 111 Paolo Scuderi e Stefano Gai e infine con il 124 Talal Shair e Max Blancardi.

Al debutto nella serie due vetture di Reparto Corse: la 115 di Shintaro Akatsu e la 168 di Germana Tognella. Due Ferrari 296 Challenge anche per DC Motorsport: la numero 40 con Jacob Bidstrup e la numero 29 con Anders Bidstrup.

Araùjo Competição sarà ancora protagonista con la numero 150 affidata a Alvar Ramos e Gonzalo Araùjo. Infine, sulla numero 26 di Engstler Motorsport ci saranno James Owen e Alois Meir, mentre sulla numero 80 di Mertel Motorsport è confermato Oscar Ryndziewicz.

In classe Cup 5 si sfideranno due Ferrari 488 Challenge Evo, entrambe di AF Corse: la numero 5 con Darren Howell e Sean Doyle e la numero 117 con Giuseppe Casillo e Stefano Gay.

In Cup X al via la Ferrari F430 Challenge numero 80 di Protech Motorsport con al volante Adam Fawsitt.

Il programma del fine settimana prevede le sessioni di qualifica sabato 15 febbraio, alle ore 13:15 e alle ore 13:35. Gara 1, sulla distanza di 30 minuti prenderà il via sempre sabato alle ore 17:30. Sulla stessa distanza si corre domenica 16 Gara 2 alle ore 12:10, mentre la prova da 55 minuti vedrà bandiera verde alle ore 16:35.