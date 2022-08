Weekend Preview: Ferrari in pista in Oriente

Nel fine settimana parte il nuovo campionato China Endurance dove debutta una Ferrari. In Giappone si disputa il quarto appuntamento del Super GT Japan con la presenza della Rossa del team Pacific CarGuy Racing.

China Endurance Championship. Sarà il team Harmony Racing a portare per la prima volta in griglia una Ferrari nel China Endurance Championship. La 488 GT3 Evo 2020 affronterà il primo round del campionato sul tracciato Ningbo International Circuit con al volante Alex Jiatong Liang, pilota cinese con una lunga esperienza nelle corse in Europa, e Alexandre Imperatori, svizzero, già vincitore del Campionato Mondiale Endurance. Il team non si nasconde e si pone l’ambizioso obiettivo di vincere il campionato.

Super GT Japan. Il tracciato Fuji Speedway ospita sabato 6 e domenica 7 agosto il quarto round del Super GT Japan. Al via ci sarà la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Pacific CarGuy Racing che proprio su questo circuito, poche settimane fa, con Takeshi Kimura e Kei Cozzolino, ha ottenuto la seconda vittoria nel campionato GT World Challenge Asia. In questa occasione, per affrontare il nuovo format più impegnativo, con la distanza di gara più lunga (450 km contro i soliti 300), a completare l’equipaggio ci sarà anche Shintaro Kawabata.