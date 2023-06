Weekend preview: Ferrari in pista in Europa e USA

Intenso fine settimana, il prossimo, per le vetture di Maranello, impegnate in diversi campionati in Europa e in America. Negli Stati Uniti, il NOLA Motorsports Park ospiterà il secondo appuntamento del GT World Challenge America, mentre nel Vecchio Continente sono in programma a Navarra l’Ultimate Cup Series e a Portimão il debutto dell’International GT Open e GT Cup Europe 2023.

GT World Challenge America. Dopo il primo podio ottenuto nell'evento di apertura della stagione al Sonoma Raceway, la nuova Ferrari 296 GT3 cercherà la sua prima vittoria nordamericana al NOLA Motorsports Park nel secondo round del 2023.

Alessandro Balzan e Manny Franco, secondi a Sonoma, tornano a bordo della Ferrari 296 GT3 numero 21 del Conquest Racing per le due gare da 90 minuti che si svolgeranno sul circuito di 16 curve e 2,670 miglia a ovest di New Orleans.

Ryan Dalziel e Justin Wetherill scendono in pista nella classe Pro Am, condividendo la Ferrari 296 GT3 numero 33 di Triarsi Competizione, reduci dal nono e undicesimo posto del primo appuntamento.

Dopo le prove libere di venerdì alle 10.50 e alle 15.15, le qualifiche avranno inizio sabato alle 11. Gara 1 al via alle 15.10, mentre domenica Gara 2 prenderà la bandiera verde alle 13.45.

International GT Open. Prende il via la diciottesima stagione dell’International GT Open dal circuito di Portimão, dove sono annunciate ben dodici Ferrari tra i partecipanti. Sei le vetture di AF Corse, che schiererà nella classe Pro la coppia composta da Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini sulla numero 51, nella Pro Am Marco Pulcini e Eddie Cheever III sulla 27 e Laurent De Meeus con Jamie Stanley sulla 55 e, infine, nella Am le coppie italiane Gino Forgione-Andrea Montermini sulla numero 88 e Alessandro Cozzi-Giorgio Sernagiotto sulla 25. Sulla numero 61 ci saranno gli americani Jean-Claude Saada-Conrad Grunewald.

Due Ferrari a testa per Kessel Racing e racing one, con il team svizzero che affida la numero 11 a Frederic Josset-David Fumanelli e la numero 38 a Nicolò Rosi-Niccolò Schirò nella classe Pro Am. Stefan Aust-‘Jacob Schell’ guideranno nella classe Am la numero 10 del team tedesco, che avrà in gara anche Omar Jackson e Ramez Azzam nella Pro Am.

Infine, nella classe Am, i polacchi Stanislaw Jedliński-Krystian Korzeniowski difenderanno i colori dell’Olimp Racing mentre il Team Baron Motorsport presenterà sulla vettura numero 91 Philipp Baron in coppia con Ernst Kirchmayr.

GT Cup Europe. Lanciata nel 2019, dal Circuito dell’Algarve parte anche la serie riservata ai piloti Pro Am e Am, che prevede un calendario di cinque eventi. Quattro saranno le Ferrari, che per la prima volta sarà rappresentata nella GT Cup Europe, di cui due del team Kessel Racing: nella Pro Am, saranno al via Stephen Earle-David Perel, mentre nella Am la coppia di fratelli Alexander e Mikael Bochez. Con due vetture debutta nella serie anche il team tedesco Mertel Motorsport, la prima affidata a Fernando Navarrete-Stefano Bolzoni e la seconda alla coppia spagnola Ivan Velasco-Javier Garcìa Segura.

Ultimate Cup Series. Dopo lo straordinario fine settimana del Paul Ricard, nel quale le Ferrari hanno conquistato la vittoria in tutte le classi, le vetture di Maranello tornano in pista sul circuito di Navarra, nel nord della Spagna, per il secondo appuntamento stagionale. Nella prova Endurance, sulla durata di 4 ore, i campioni del team francese Visiom, Jean Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday guideranno la Ferrari 488 GT3 Evo numero 1 nella classe UGT3A. Nella stessa gara sarà al via, ma nella classe UGT3B, XP Racing, che proverà a riscattare la sfortunata prova di debutto affidando il volante a Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix. Bandiera verde prevista per domenica alle ore 13.45.

Nutrita la partecipazione del Cavallino Rampante nella Sprint Cup. I campioni in carica del team SR&R hanno conquistato tutte e tre le prove del primo round, schierando Lorenzo Bontempelli e Ling Kang nella classe UGT3A. Nella UGT3B saranno al via altri quattro equipaggi della stessa SR&R: Lorenzo Cossu-Alessio Bacci su 488 Challenge Evo, Edoardo Barbolini-Francesco Atzori su 488 Challenge, Alfredo Salerno su una 458 Challenge e Aramis su una 430 Challenge.