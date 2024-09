Weekend preview: Ferrari a Spielberg e Shanghai

Nel fine settimane di gare fari puntati sul circuito di Spielberg in Austria, dove andrà in scena il terzultimo appuntamento dell’International GT Open con diverse Ferrari in lotta per i vari titoli in palio e a Shanghai per l’ultimo round del GT World Challenge Asia con 4 vetture di Maranello al via.

International GT Open. Dopo la pausa estiva ritorna il campionato sulla pista di Spielberg, dove saranno in palio punti importanti per le classifiche delle varie classi. Tra i 35 concorrenti iscritti ben nove Ferrari punteranno al successo e ben figurare. Nella classe Pro, dopo il successo nel round del Paul Ricard, Nicola Marinangeli e Vincent Abril, con la Ferrari 296 Challenge numero 51 di Spirit of Race sono ora a 16 punti di distacco dalla testa.

Nella partecipata classe Pro Am, al via il leader della classifica Marco Pulcini che ritrova al suo fianco Eddie Cheever III sulla 296 GT3 numero 27 di Spirit of Race. Terzo posto per la coppia brasiliana di AF Corse Marcelo Hahn e Allam Khodair che hanno portato al successo la loro Ferrari numero 16 sul circuito del Paul Ricard a luglio.

La Casa di Maranello schiera altre 4 vetture: con i colori del team piacentino AF Corse ci saranno Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, sulla numero 25, e Laurent De Meeus e Jamie Stanley con la numero 55. Con la 296 GT3 numero 88 di Spirit of Race ci saranno infine Gino Forgione e Michele Rugolo. Infine, il team tedesco racing one andrà in caccia del secondo successo affidandosi al pilota di casa Ernst Kirchmayr affiancato dal nuovo campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe Giacomo Altoè, al rientro nella serie che l’ha visto vittorioso nel 2019.

Due portacolori del Cavallino Rampante saranno impegnati invece nella classe Am. Accanto ai polacchi di Olimp Racing, Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski sulla numero 5, farà il suo debutto Ziad Ghandour che concluderà la stagione con la numero 61 di AF Corse.

Dopo le prove libere di venerdì 13, le sessioni di qualifica sono in programma sabato 14 alle 9.50 con Gara 1 al via alle 16.00 sulla distanza di 70 minuti. Seconda qualifica domenica 15 alle 9.15 e via della seconda prova, di 60 minuti, alle ore 15.00

GT World Challenge Asia. Il campionato ritorna in Cina dopo l’ultima apparizione del 2019 per l’ultimo round dell’anno che vedrà disputarsi due prove da 60 minuti ciascuna. Harmony Racing rappresenterà la Casa di Maranello con due 296 GT3 al via: la numero 77 con al volante Chen Weian e Liang Jiatong nella classe Silver e la numero 99 con Liu Hangcheng e Luo Kailuo nella classe Silver Am. In quest’ultima, anche in gara anche la numero 296 di Absolute Corse con Andre Canard e Finn Gehrsitz. Infine, in classe Silver sarà in pista la numero 75 di Garage75 affidata a David Tjiptobiantoro e Christian Colombo. Dopo le due sessioni di qualifica di sabato (10.10 e 10.32) le due prove avranno bandiera verde rispettivamente alle 14.20 di sabato e alle 11.20 di domenica.

Gli orari indicati sono locali.