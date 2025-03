Weekend preview: a Portimão secondo appuntamento della GT Winter Series

In Algarve si scende in pista per il secondo round della GT Winter Series che ha esordito lo scorso fine settimana sul circuito di Estoril. I saliscendi di Portimão vedranno impegnate sei Ferrari, diverse delle quali in configurazione monomarca.

GT Winter Series. La seconda consecutiva sfida in Portogallo vedrà il debutto nella classe GT3 della Ferrari 488 GT3 di Pellin Racing, che affiderà il volante a Thor Haugen e all’esperto pilota italiano Paolo Ruberti.

Saranno quattro le vetture schierate da AF Corse nella classe Cup 1 dedicata alle auto in configurazione monomarca. Sulla Ferrari 296 Challenge numero 76 salirà Andreas Bogh Sorensen, già protagonista dell’appuntamento inaugurale di Estoril, affiancato da Benny Simonsen. Reduce da un ottimo fine settimana è anche la confermata numero 50 di Rui Aguas e Christiano Maciel, mentre sono ancora da definire i restanti due equipaggi.

Confermata la presenza anche della Ferrari 488 Challenge Evo numero 80 di MERTEL Motorsport guidata da Oscar Ryndziewicz.



Dopo le prove libere di sabato mattina, alle ore 12.10 inizierà la prima delle due consecutive sessioni di qualifica da 15 minuti ciascuna. Sempre sabato 25, alle ore 15.50, via alla prima prova da 30 minuti.

Domenica 26 si torna in pista per le restanti due gare: quella da 30 minuti vedrà semaforo verde alle ore 11.35, mentre quella da 55 minuti partirà alle ore 15.00.