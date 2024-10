Weekend preview: a Monza sfide finali per il CIGT Endurance

All’Autodromo nazionale di Monza va in scena l’atto finale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con dodici Ferrari al via, molte delle quali in lotta per il titolo sia della classe GT3 sia nella classe GT Cup.

CIGT Endurance GT3. Con 34 punti da assegnare nel fine settimana, Arthur Leclerc, Tommaso Mosca e Giancarlo Fisichella si presentano nel tempio della velocità lombardo con sole due lunghezze di distacco dai battistrada, al volante della 296 GT3 numero 27 di Scuderia Baldini.

Ancora in lotta per il titolo anche AF Corse, con la numero 50 affidata a Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac, a soli 13.5 punti dai leader e in testa alla classifica Pro-Am. In quest’ultima, sono attualmente sul terzo gradino del podio i compagni di team Alessandro Bracalente ed Eliseo Donno, a 6,5 punti di distanza, al volante della 488 GT3 Evo 2020 numero 51.

Ferrari in vetta anche alla Am, con la 488 GT3 Evo 2020 numero 75 di Double TT Racing guidata da Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Cristoph Ulrich.

GT Cup. Sfide aperte anche nella GT Cup, a partire dalla 1° Divisione che vede in Pro Am Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare arrivare a Monza con soli 4,5 punti di distacco dai leader. Oltre alla 111 di Best Lap, saranno al via nella medesima classe anche la 488 Challenge Evo numero 103 di Easy Race con Francesco La Mazza, Vito Postiglione e Emma Segattini e la numero 177 di Double TT Racing con Vincenzo Scarpetta e Gilles Renmans.

Fuori classifica e trasparenti a fini del campionato saranno della partita anche due equipaggi al volante delle nuovissime Ferrari 296 Challenge: Willem Van der Vorm e Michele Rugolo sulla numero 182 e Rey Acosta con Marco Bonanomi sulla 183 entrambe con i colori di Formula Racing.

Tra gli Am, occupa la terza piazza in graduatoria Gianmarco Marzialetti. Il neovicecampione del mondo del Ferrari Challenge nel Trofeo Pirelli Am, sarà al via con la 488 Challenge Evo numero 251 insieme a Nicolas Risitano e Lyle Schofield. Dal terzo posto in graduatoria parte anche la coppia Pietro Agoglia e Filippo Croccolino che difendono i colori di Best Lap al volante della numero 212. Completa la pattuglia delle vetture di Maranello la 488 Challenge Evo numero 255 di Reparto Corse RAM, affidata a Giacomo Parisotto, Fabio Daminato e Mattia Simonini.



L’ultimo round della serie Endurance si aprirà venerdì con i due turni di prove libere di 50 minuti ciascuno (ore 11 e 15.05), seguiti dal terzo turno che prenderà il via sabato mattina alle ore 10.10. Dalle ore 15.10 alle 16.40 si svolgeranno i tre turni di prove ufficiali, suddivise per le due classi, che determineranno la griglia di partenza della gara di tre ore che prenderà il via domenica alle ore 11.25