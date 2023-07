Weekend notebook: settimo posto a Monza per la 296 GT3

La Ferrari 296 GT3 del team Kessel Racing porta a termine la 12 ore di Monza con un consistente settimo posto nel terzo appuntamento europeo della 24H Series che propone un calendario di eventi endurance in scena su alcuni dei tracciati europei più iconici. Nella prima apparizione in campionato il team elvetico aveva corso con una 488 GT3 Evo 2020.

24H Series. Nel Tempio della velocità brianzolo arriva un settimo posto, sesto tra le GT3, per la 296 GT3 di Kessel Racing nella prova di 12 ore suddivisa in due fasi. Partito dalla settima casella, l’equipaggio composto da Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza, David Fumanelli e L.M.D.V. si conferma nella stessa posizione anche al termine della prima parte disputata nella giornata di sabato. Anche nella seconda parte di domenica l’equipaggio passa alla bandiera a scacchi nella medesima posizione, nonostante la squadra abbia dovuto scontare alcune penalità per aver superato il limite massimo di rifornimenti previsti dal regolamento.

Il prossimo round per la 24H Series è in programma dal 7 all’8 luglio sul tracciato dell’Estoril in Portogallo.