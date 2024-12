Weekend notebook: podio alla 12 Ore del Golfo

Sul tracciato di Abu Dhabi, nell’isola di Yas Marina, al termine della 12 Ore del Golfo si registra il terzo posto tra i Pro Am per la Ferrari 296 GT3 numero 11 di Kessel Racing.

La tredicesima edizione della 12 Ore del Golfo, disputata sul tracciato di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha visto, quale miglior risultato delle sette Ferrari 296 GT3 iscritte, il terzo posto nella classe GT3 Pro Am, sesto assoluto, conquistato dalla numero 11 di Kessel Racing a podio con l’ufficiale Davide Rigon insieme a Murat Cuhadaroglu, Giorgio Roda e David Fumanelli.

La vettura del team elvetico ha preceduto sul traguardo la numero 51 di AF Corse con Alessandro Cozzi, Eliseo Donno, Marco Pulcini e Giorgio Sernagiotto. Non posto assoluto, quinto tra i Pro Am, per la 296 GT3 numero 55 di Rinaldi Racing con i piloti Christian Hook, Rinat Salikhov, David Perel e Felipe Fernandez Laser, protagonista nella prima parte della corsa quando era riuscita a passare in testa dopo le prime quattro ore.

Sfiorano il podio, tra i Pro, John Scheuermann, Wayne Boyd e Matt Bell sulla vettura numero 88 di Dragon Racing che ottengono il quarto posto di classe.