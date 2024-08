Weekend Notebook: Ferrari vince a Road America

Buoni risultati per le Ferrari in pista nel fine settimana del 4 agosto, con una vittoria nell’IMSA SportsCar Championship nella classe GTD Pro per l’equipaggio di Conquest Racing formato da Daniel Serra e Giacomo Altoè. Prestazioni solide per le due 296 GT3 di Arise Racing nel GT World Challenge Australia, mentre in Super GT la migliore Ferrari è entrata in top 10.

IMSA. Una strategia rischiosa ma intelligente ha portato la vittoria in GTD Pro alla Ferrari 296 GT3 numero 35 di Conquest Racing nel corso dell’IMSA SportsCar Weekend disputato sul tracciato di Road America, nel Wisconsin. Il pilota ufficiale del Cavallino Daniel Serra ha esteso il suo stint finale per completare la gara con una singola sosta in due ore e 40 minuti, dopo aver ricevuto l’auto dal compagno di squadra Giacomo Altoè, quest’anno protagonista anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

Le situazioni di bandiera gialla hanno consentito al 40enne brasiliano di gestire il carico di carburante, arrivando con la benzina contata proprio all’ultimo giro. Per la squadra americana si tratta del primo successo in GTD Pro, in quella che è stata un’apparizione spot nella categoria a fianco della vettura che disputa tutta la stagione in GTD. Quest’ultima, condotta da Manny Franco e Albert Costa, ha chiuso sesta di classe, mentre la vettura numero 023 di Triarsi Competizione si è fermata a pochi minuti dal termine ed è stata classificata dodicesima di categoria.

Il prossimo appuntamento dell’IMSA SportsCar Championship è previsto il weekend del 23-25 agosto al Virginia International Raceway, nuovamente con una gara di due ore e 40 minuti.

Super GT. Si è piazzata in top 10 la migliore delle Ferrari 296 GT3 impegnata nel quarto round del Super GT giapponese sul tracciato del Fuji. Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan sulla numero 6 di Uni-Robo Bluegrass hanno tagliato il traguardo in nona posizione al termine dei 71 giri di gara, precedendo di due posizioni l’altra vettura del Cavallino di Ponos Racing, la numero 45 di Lilou Wadoux e Kei Cozzolino. Si tratta del terzo piazzamento a punti per la vettura numero 6, che occupa il decimo posto in campionato, mentre l’altra Ferrari è tredicesima.

Il prossimo appuntamento del campionato è previsto dal 30 agosto al 1° settembre sul tracciato di Suzuka.

GT World Challenge Australia. Due piazzamenti ai piedi del podio per le Ferrari 296 GT3 di Arise Racing nelle due gare del GT World Challenge Australia disputate sul tracciato del Queensland Raceway e valide come sesto e settimo appuntamento stagionale. La vettura numero 1 affidata a Liam Talbot e Chaz Mostert si è classificata decima in gara 1 e quarta in gara 2, mentre la gemella numero 8 di Elliott Schutte e Jaxon Evans ha ottenuto un quarto e un sesto posto assoluti. Nella classifica di campionato, Talbot e Mostert conservano la prima posizione con un solo punto di margine sugli inseguitori, mentre Schutte-Evans sono quinti a 20 punti dalla vetta.

Il prossimo appuntamento si svolge sulla pista di Phillip Island dal 23 al 25 agosto 2024.