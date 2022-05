Weekend Notebook: Ferrari in pista tra Giappone e Europa

Super GT. Il circuito di Fuji, il 4 maggio, ha ospitato il secondo round del campionato Super GT giapponese dove tra gli iscritti nella classe GT300 figurava anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Pacific CarGuy Racing. Al volante della vettura numero 9, accanto al confermato Kei Cozzolino questa volta era presente Takeshi Kimura. La Ferrari non è riuscita a confermare il buon risultato ottenuto nella gara inaugurale della stagione e ha chiuso in 23esima posizione. Il prossimo round del campionato del Sol Levante è in programma a Suzuka il 28 e 29 maggio.

24H Nürburgring. Nello scorso weekend si è disputato il prologo della 24 Ore del Nürburgring che andrà in scena dal 26 al 29 maggio. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Octane 126 ha preso parte alle qualifiche e alle due gare che concedono il pass per accedere alla ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring. Björn Grossmann e Jonathan Hirschi dopo aver realizzato in Gara 1 un undicesimo posto nella classe SP 9, nella seconda prova disputata domenica, si sono visti costretti al ritiro dopo essere stati coinvolti in un incidente. La corsa è stata funestata dalla notizia del decesso di un commissario dopo essere caduto in pista.