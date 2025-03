Weekend notebook: Ferrari a podio nella Asian Le Mans Series

Si conclude con un terzo posto quale miglior risultato per le vetture del Cavallino Rampante la due giorni di gare sul circuito di Dubai dove è andato in scena il secondo evento dell’Asian Le Mans Series.

Il podio è stato conquistato nella prima delle due prove di 4 ore ciascuna dalla Ferrari 296 GT3 numero 74 di Kessel Racing, che ha visto alternarsi al volante Dustin Blattner, Ben Tuck e Dennis Marschall. Dopo aver conquistato la pole position, i tre hanno lottato a lungo nelle prime posizioni in una gara caratterizzata da diverse interruzioni con Safety Car e Full Course Yellow. Il team svizzero si è confermato il migliore tra le vetture di Maranello in pista anche in Gara 2 ottenendo un decimo posto in classe GT.

Settimo posto nella prima delle due corse (e dodicesimo in Gara 2) per la numero 51 di AF Corse con il brasiliano Custodio Toledo insieme al monegasco Cédric Sbirrazzuoli e Riccardo Agostini, attardati da uno sfortunato contatto con la Ferrari 296 GT3 numero 88 di Dragon Racing. Undicesima e dodicesima si classifica la numero 57 di Car Guy che schierava, insieme all’ufficiale Daniel Serra, Takeshi Kimura e Casper Stevenson.

Più indietro l’altro equipaggio di AF Corse: l’ufficiale Davide Rigon insieme a Massimiliano Wiser e a Manuel Franco hanno chiuso al sedicesimo e diciannovesimo posto sulla numero 28.

La numero 88 di Dragon Racing paga il contatto di Gara 1 con un diciottesimo posto, guadagnando una posizione in Gara 2 con Marco Pulcini, Nicola Marinangeli e Giacomo Altoè. La vettura gemella del team degli Emirati Arabi, la numero 8 con Todd Coleman, Lorcan Alafin ed Aaron Tellitz, dopo essere stata costretta al ritiro nella prima prova per un testacoda non ha potuto prendere parte alla seconda gara.

Infine, la settima vettura di Maranello in pista, la numero 23 di Absolute Racing ha fatto registrare un diciassettesimo posto in Gara 1 e un ventunesimo in Gara 2 con Carl Wattana Bennett, Gregory Bennett e Chris Van Der Drift.

Il calendario del campionato prevede un appuntamento ravvicinato il prossimo fine settimana con le due prove conclusive in programma ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.