Weekend notebook: Ferrari a podio alla 12 Ore del Mugello

La 12 Ore del Mugello, gara della 24H Series, si conclude con un terzo posto assoluto per la Ferrari 296 GT3 numero 81 di Era Motorsport. Ad arricchire il bottino della Casa di Maranello anche un doppio podio di classe nella GT3 Pro Am. Nella prima prova del campionato della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) l’unica Ferrari iscritta termina in undicesima posizione.

24H Series. Il primo appuntamento europeo della 24H Series disputato nel fine settimana al Mugello si conclude con un terzo posto assoluto conquistato dalla Ferrari 296 GT3 di Era Motorsport con i piloti Dwight Merriman, Kyle Tilley, Jake Hill e Ryan Dalziel, al debutto in questa competizione in Europa. Quarto posto alla 12 Ore del Mugello per un’altra 296 GT3, la numero 8 del team CCC Kessel Racing con al volante David Fumanelli, Marco Frezza, Marco Talarico, L.M.D.V. e Alessandro Cutrera. In realtà il team svizzero aveva tutte le carte in regola per portarsi a casa la vittoria sul tracciato toscano che si stava concretizzando anche con il giro più veloce stabilito da Fumanelli ma la penalità di 4 giri, inflitta per non aver rispettato il tempo minimo nei turni di guida, li ha fatti precipitare ai piedi del podio. Il team Kessel Racing deve accontentarsi del terzo posto nella classe GT3 Pro Am, alle spalle della Ferrari di Era Motorsport. Quarta, sempre di classe, la 296 GT3 numero 56 di Scuderia Praha con la coppia padre-figlio Miroslav e Matus Viboh insieme a Josef Kral.

Prossimo impegno è previsto dal 18 al 20 aprile con la 12 Ore di Spa-Francorchamps.

NLS. La 70esima edizione della ADAC Westfalenfahrt che ha aperto la 49esima stagione della NLS ha visto la Ferrari 296 GT3 di REALIZE KONDO RACING with Rinaldi chiudere in undicesima posizione assoluta, nona nella classe SP9 Pro. Il team composto dal pilota ufficiale Thomas Neubauer, Axcil Jefferies e Felipe Fernandez Laser aveva iniziato molto bene il fine settimana in Germania conquistando un quarto tempo in qualifica. Purtroppo, durante la gara di quattro ore, il trio ha subito uno stop and go di 45 secondi per aver commesso un’infrazione nella zona lenta che lo ha eliminato dalla lotta per le posizioni di vertice.

Il prossimo impegno del campionato, il secondo round, è in calendario il 26 aprile con il Trofeo ADAC Ruhrpott, prova di quattro ore.