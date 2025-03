Le 296 LMGT3 nei primi cinque in qualifica in Qatar

Dopo un Prologo e tre sessioni di prove libere molto positivi, le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse si sono qualificate nella top 5 per la 1812 KM del Qatar, la gara che apre la stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Grazie all’ottimo lavoro svolto da François Heriau e Thomas Flohr per qualificarsi nei primi dieci della prima sessione, è toccato ai piloti Silver scendere in pista nella Hyperpole, come prevede il nuovo regolamento: Francesco Castellacci ha portato la vettura numero 54 che divide con Flohr e Davide Rigon al quarto posto, subito davanti alla gemella numero 21 con Simon Mann, Heriau e Alessio Rovera.

La prima sessione di qualifica, disputata con temperature piuttosto fredde di 16 °C dell’aria e 18 °C dell’asfalto e destinata ai piloti con licenza Bronze, ha visto François Heriau concludere quinto a 631 millesimi dal miglior tempo sulla numero 21, mentre Thomas Flohr ha portato la numero 54 all’ottavo posto a un secondo e tre decimi dalla prestazione più rapida.

La novità regolamentare principale delle qualifiche per il 2025 è la presenza, nella sessione decisiva, dei piloti con licenza Silver: è toccato quindi a Simon Mann e Francesco Castellacci scendere in pista sulle 296 LMGT3 di Vista AF Corse. Il pilota italiano ha concluso al quarto posto sulla vettura numero 54 con un tempo di 1’54”594, a soli 355 millesimi dalla pole position della McLaren numero 95. Quinta posizione invece per Mann, che ha fermato il cronometro in 1’54”609 a 370 millesimi dalla prima posizione, in una sessione equilibrata che ha visto le dieci auto protagoniste racchiuse in poco più di un secondo.

La 1812 KM del Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2025 del FIA WEC, prenderà il via venerdì 28 febbraio alle ore 14 (orario locale).