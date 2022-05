Vittoria storica per Ferrari nel GT World Challenge

Per la prima volta nella storia del GT World Challenge Europe, una Ferrari si impone in una gara della Sprint Cup, campionato che l’ha vista abitualmente impegnata nelle classi Silver e Pro-Am.

Il trionfo di Ulysse de Pauw e Pierre Alexandre Jean, ottenuto al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse sul tracciato di Brands Hatch, permette di scrivere una nuova pagina nella storia delle competizioni del Cavallino Rampante. Nonostante fosse iscritto nella Silver Cup, il duo si è aggiudicato il successo assoluto, oltre che di classe, al termine di una gara perfetta dove la loro leadership non è mai stata in discussione. Dopo aver ottenuto a sorpresa la pole position, de Pauw costruiva nella prima parte di gara un gap che consegnava al compagno di squadra in occasione del pit-stop obbligatorio. Il francese, in un intenso finale, difendeva senza andare in affanno la leadership dai tentativi del campione in carica Dries Vanthoor e di Raffaele Marciello, rispettivamente secondi e terzi al traguardo. Nella classe Pro-Am, vittoria per la Ferrari di Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli, accompagnati sul podio dalla gemella guidata da Andrea Bertolini e Louis Machiels, terzi.



Nella seconda gara, disputata con asfalto umido a causa della pioggia caduta nelle ore immediatamente precedenti il via, de Pauw e Jean concedevano il bis nella classe Silver, chiudendo in quinta posizione assoluta. Nella classe Pro-Am, seconda posizione per Andrea Bertolini e Louis Machiels.