Vittoria sfumata a Macao per Fuoco

Sfuma a due giri dal termine il sogno di Antonio Fuoco di vincere la FIA GT World Cup, disputata oggi a Macao. Il pilota di AF Corse chiude al nono posto finale dopo essere stato coinvolto in un contatto con Marciello subito dopo essersi portato al comando, mentre Yifei Ye e Daniel Serra, impegnati con le 296 GT3 di Harmony Racing sono transitati sotto la bandiera a scacchi in undicesima e quattordicesima posizione.

Dopo aver disputato la Qualifying Race su pista asciutta, i piloti erano costretti a disputare la corsa che assegna il titolo sotto la pioggia battente. La direzione gara decideva di far partire il gruppo sotto Safety Car che, quattro giri più tardi, rientrava ai box dando il via al confronto. Scattato dalla terza posizione, Fuoco doveva nuovamente difendersi dagli attacchi, non privi di contatti, di un arrembante Maro Engel ma l’italiano manteneva la sua Ferrari negli scarichi delle due BMW di Vanthoor e Marciello, leader della corsa. A centro gruppo, Ye e Serra, condizionati anche da una visibilità molto scarsa, non riuscivano a recuperare posizioni ma erano bravi a superare le insidie del primo giro.

Nel gruppo di testa, presa confidenza con il tracciato, Fuoco riusciva a guadagnare un piccolo margine su Engel per potersi concentrare esclusivamente sugli attacchi da portare a Vanthoor, riuscendo nell’intento a metà corsa, con una splendida manovra completata all’ultima curva. Il portacolori di AF Corse metteva quindi nel mirino Marciello e, nello stesso punto, lo superava a due tornate dalla bandiera a scacchi. La Ferrari e la BMW affrontavano l’impegnativa prima staccata e il pilota italiano si portava all’interno per difendere la posizione ma veniva toccato nel posteriore da Marciello ed entrambe le vetture mancavano completamente il punto di corda, ricorrendo alla via di fuga per riprendere la corsa. La 296 GT3 di Fuoco rientrava in decima posizione, diventata nona in seguito al ritiro di Marciello al termine del giro. Engel, nonostante una penalità di 5 secondi inflitta per un contatto con Vanthoor, approfittava dell’episodio per aggiudicarsi la corsa.

Ad un passo dalla top ten la gara delle due Ferrari di Harmony Racing che non sono riuscite a completare una rimonta già ardua a causa delle caratteristiche del tracciato e resa ancora più difficile per le condizioni di scarsa visibilità. Ye gestiva bene il suo debutto sul Circuito da Guia finendo undicesimo, mentre Serra cercava di animare la gara con diversi duelli e tagliava il traguardo a 21 secondi dal vincitore, al quattordicesimo posto.