Video Review: il racconto della 3 Ore del Nürburgring

L’iconico tracciato del Nürburgring ha accolto il terzo round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup che ha visto la Ferrari 296 GT3 numero 51 protagonista di una straordinaria rimonta in gara: Alessio Rovera, Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi hanno infatti recuperato 40 posizioni in sole tre ore concludendo ottavi. “Abbiamo fatto una gara fantastica: per noi questo risultato equivale a una vittoria” ha commentato il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Rovera.