Video recap: 12 Ore di Sebring 2025

L’atteso appuntamento in Florida ha visto sette Ferrari iscritte nelle classi riservate alle vetture derivate dalla produzione di serie con le 296 GT3 che hanno terminato in top-5, sia in GTD Pro sia in GTD. L’intenso fine settimana si può rivivere grazie a un video che racconta, con le parole dei protagonisti della sfida agonistica, il dietro le quinte della classica maratona statunitense.

Sin dalla prima edizione, disputata nel 1950, la 12 Ore di Sebring si è ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama delle corse internazionali. Oggi come allora le caratteristiche tecniche del tracciato – ricavato all’interno di un ex aeroporto militare – con i continui dislivelli e le frequenti sconnessioni del manto stradale, così come l’alto livello di competitività delle vetture in pista e l’incredibile passione del pubblico, rendono l’appuntamento in Florida uno dei più difficili e prestigiosi.

In questa cornice Ferrari, dopo aver conquistato la pole position in GTD Pro – con la 296 GTD del team DragonSpeed, quarta alla bandiera a scacchi – e in GTD – con la vettura numero 21 di AF Corse – ha concluso la 12 Ore, come anticipato, con ottimi piazzamenti tra i quali spiccano, nella categoria riservata a piloti professionisti e gentlemen, il quarto posto di Inception Racing e il settimo di Conquest Racing.