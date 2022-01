Ufficializzati gli equipaggi Ferrari per difendere i titoli mondiali nel FIA WEC

A poco meno di due mesi dalla 1000 Miles of Sebring, prova di apertura della decima stagione del FIA World Endurance Championship, Ferrari ufficializza gli equipaggi che saranno al via della serie con le 488 GTE di AF Corse nella classe LMGTE Pro. Dopo aver iscritto per la sesta volta il proprio nome nell’albo d’oro dei campioni del mondo Costruttori, Ferrari cercherà di bissare il titolo in quella che sarà l’ultima stagione delle LMGTE Pro nel mondiale.

Sulla vettura numero 51 i campioni del mondo in carica, Alessandro Pier Guidi e James Calado, daranno la caccia al tris iridato, impresa mai riuscita nella classe LMGTE Pro. Per il quinto anno consecutivo, il duo anglo-italiano affronterà la stagione alternandosi al volante della 488 GTE. “Il 2021 è stato fantastico e abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere”, ha dichiarato Pier Guidi, “ma alla fine, nel motorsport, bisogna girare pagina molto velocemente. Ripartiamo tutti da zero punti e ancora una volta dovremo dimostrare di essere i migliori e, per riuscirci, metteremo tutto il nostro impegno. Questa stagione sarà molto complicata per Ferrari perché oltre all’impegno nelle gare dovrà dividersi nello sviluppo di due nuove vetture e questo renderà il tutto ancora più difficile, ma in queste situazioni sappiamo trovare motivazioni e grinta supplementari. È l’ultimo anno per la GTE Pro nel WEC, e personalmente mi dispiace molto perché è una categoria che amo. Vogliamo fare bene e avere un ulteriore bel ricordo della 488 GTE che ci ha permesso di ottenere moltissime soddisfazioni e successi”.

“Essendoci laureati campioni mondiali le aspettative sono molto alte, per il team, per Ferrari e per tutti i nostri tifosi”, gli ha fatto eco Calado. “Ovviamente io e Alessandro faremo tutto il possibile per ottenere il terzo titolo. Penso che dovremo lavorare ancora più duramente rispetto a quanto fatto quest’anno perché sono sicuro che i nostri avversari avranno migliorato le loro performance. Ci sarà anche la Corvette e sappiamo quanto siano competitivi, ma daremo tutto, cercando di sfruttare al meglio l’esperienza che abbiamo nel mondiale”.

L’equipaggio della 488 GTE numero 52, invece, sarà composto da Miguel Molina e Antonio Fuoco. Il pilota spagnolo, alla sua terza stagione completa nel FIA WEC, dividerà con il giovane italiano l’abitacolo della Ferrari di AF Corse. “Sono molto contento di essere nuovamente al via del mondiale che affronterò con un nuovo compagno di squadra”, ha commentato lo spagnolo. “Antonio lo scorso anno ha fatto un lavoro eccellente in classe LMGTE Am dimostrando di essere un pilota molto forte. Noi siamo pronti per lottare per la vittoria, in un periodo che è molto importante per il futuro. Le prestazioni dimostrate nel finale della scorsa stagione mi rendono molto ottimista e non vedo l’ora di iniziare a Sebring. Vorrei ringraziare Daniel per quanto fatto la scorsa stagione, è stato un compagno di squadra esemplare, sempre molto veloce”.

Dopo i titoli nel campionato italiano GT e l’ottimo esordio nel mondiale endurance nella classe LMGTE Am con Cetilar Racing, Antonio Fuoco salirà sulla Ferrari in classe LMGTE Pro per la prima volta. “Onestamente sono molto contento per questa opportunità”, ha affermato l’italiano, “perché giunge al termine di un percorso di crescita nel mondo delle ruote coperte dal 2019 fino ad oggi. Sono felice di avere questa chance e spero di dare il mio contributo alla squadra e a Ferrari nel 2022”.