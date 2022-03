Sei Ferrari a Monza per la prima europea del Club

Il secondo appuntamento del calendario “Regional” di Club Competizioni GT si è concluso questo fine settimana a Monza con sei vetture impegnate sul tracciato lombardo.

Dopo l’evento che ha dato il via alla stagione al Circuit of the Americas ad inizio marzo, il Club Competizioni GT ha offerto ai partecipanti una intensa due giorni di prove private all’Autodromo Nazionale brianzolo in cui si sono alternate una 488 GT Modificata, due 488 GT3, una 458 Italia GT3 e due F430, in configurazione GT e GT3.



La stagione internazionale del Club Competizioni GT scatterà a Daytona dove, dall’8 al 10 aprile, le Ferrari saranno attese alla prova del leggendario banking della Florida.