Seconda in Gara 2 la 296 GT3 di AF Corse

La Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse ha ottenuto la seconda posizione in Gara 2 della Road To Le Mans. La coppia formata da Matthew Kurzejewski e Alessandro Balzan, scattata dalla settima casella in griglia, si è resa autrice di una gara consistente che l’ha portata a conquistare la piazza d’onore sul podio ed anche il giro più veloce fatto registrare dall’italiano.

Il pilota di Rovigo ha fermato i cronometri sul tempo di 3:56.575 proprio all’ultima tornata, quando la temperatura dell’aria faceva registrare 16,4°C e quella dell’asfalto 15,5°C con un tasso di umidità del 63%. La gara è stata caratterizzata da un doppio ingresso della Safety Car, protagonista nella prime fasi e nuovamente dopo circa 20 minuti dal semaforo verde a causa di due incidenti occorsi a vetture LMP3. Sesta e settima le altre due Ferrari 296 GT3 preparate da AF Corse e portate in pista per Gara 2 rispettivamente da Agostini-Toledo e Rugolo-Forgione, davanti alle vetture gemelle della Kessel Racing con al volante Fumanelli-Jousset (vincitori della prima gara), Fidani-Kern e Rueda Mateos-Gilbert.

Più indietro la vettura della Biogas Motorsport che ha chiuso al diciassettesimo posto (Carol Ybarra-Mayola Comadira) davanti all’ultima 296 GT3 di AF Corse condotta da Collard e Samani ritiratasi al secondo passaggio per un contatto. Le vetture della Road To Le Mans torneranno di nuovo in pista a Spa-Francorchamps dal 23 al 25 agosto.