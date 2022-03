Bret Curtis e Scuderia Corsa hanno dato spettacolo con la 488 GT3 Evo 2020 sul nuovo circuito cittadino ricavato sulle strade di Nashville. In gara nella categoria SRO3, Curtis è stato autore di prestazioni convincenti nelle libere e in qualifica ma un incidente lo ha escluso dalla lotta per la vittoria nella prima corsa del weekend.



Senza scoraggiarsi, il team ha lavorato duramente fino alle 3 di notte per ripristinare la vettura e permettere a Curtis di prendere parte all’appuntamento della domenica. Il pilota americano ha ripagato gli sforzi con una vittoria mai in discussione, nonostante le numerose interruzioni e insidie portate dagli incidenti che non sono mancati durante i 40 minuti trascorsi prima della bandiera a scacchi.