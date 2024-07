Le voci dei piloti dopo le qualifiche a Interlagos

Le 296 LMGT3 iscritte alla 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento del FIA WEC, partiranno dalla settima e dalla decima posizione in griglia di partenza. I risultati sono maturati in occasione delle qualifiche che hanno avuto per protagonisti i piloti di licenza Bronze del team Vista AF Corse. Ecco i loro commenti al termine della sessione.

François Heriau, 296 LMGT3 #55: “La qualifica è andata abbastanza bene e, nonostante il traffico in pista, sono riuscito a entrare nella Hyperpole, dove non sono riuscito a sfruttare al meglio gli pneumatici in quanto la bandiera rossa ha interrotto la fase di warm-up. Alla fine siamo riusciti a ottenere un settimo posto che, in vista della gara, ritengo una buona posizione di partenza. Pensando alla 6 Ore siamo abbastanza fiduciosi nonché consapevoli che la nostra 296 LMGT3 si adatti bene a questo tracciato.”

Thomas Flohr, 296 LMGT3 #54: “In qualifica il feeling con la vettura era ottimo e avremmo potuto lottare per una posizione in top-3. Peccato per la Hyperpole: le gomme non avevano ancora raggiunto la temperatura ottimale e sono uscito di pista. In ogni caso siamo ottimisti in vista della gara di domani perché la vettura non ha riportato alcun danno”.