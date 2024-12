Le voci dopo la 6 Ore di Jeddah

Termina sul tracciato di Jeddah, in Arabia Saudita, il GT World Challenge Europe – Endurance Cup 2024.

Le Ferrari 296 GT3 concludono la stagione conquistando il titolo Piloti e Team in classe Pro con Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera (che hanno partecipato a tutti i round della Endurance Cup), che a Jeddah insieme a Davide Rigon hanno concluso la gara in terza posizione al volante della 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors; quest’ultima squadra festeggia inoltre il titolo Team.

Lo straordinario epilogo dell’annata porta a Maranello altri due titoli Piloti e Team firmati, in classe Bronze, da Jonathan Hui, Christopher Froggatt ed Eddie Cheever, portacolori di Sky Tempesta Racing, e un quinto titolo combinato nella classe Bronze del GT World Challenge per gli stessi piloti.

Ecco i commenti al termine al termine della corsa.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato perché nel corso della stagione abbiamo dimostrato di essere sempre competitivi e la 296 GT3 si sta dimostrando una grande vettura, capace di affermarsi a pieno merito nelle gare e nei campionati più importanti. Aver vinto il titolo Endurance sia in classe Pro che nella Bronze Cup è la cartina al tornasole di quanto stia crescendo il progetto.

Alla 24 ore di Spa abbiamo perso la vittoria per un episodio davvero inconsueto, a Monza abbiamo sfruttato tutto il potenziale della vettura rimontando e conquistando un podio che, oltre a darci fiducia, ha portato punti importanti per la classifica. Dopo la delusione di Macao, questo titolo ci rende davvero felici e testimonia ancora una volta sia la bontà della line-up, anche oggi perfetta in ogni fase della corsa, sia il grande lavoro di squadra portato avanti assieme a Francorchamps Motors e AF Corse. Complimenti anche a Sky Tempesta Racing che ha vinto con merito il titolo nella Bronze Cup.”

Alessandro Pier Guidi, 296 GT3 #51: “Oggi siamo stati un po’ fortunati nel finale con l’ultima Full Course Yellow che ci ha permesso di tornare in lizza per un piazzamento utile per vincere la classifica della Endurance Cup: finalmente, perché quest’anno la fortuna non era stata dalla nostra parte in diverse occasioni. Sono davvero felice per questa vittoria e del mio terzo titolo nella Endurance Cup, di cui sono orgoglioso”.

Alessio Rovera, 296 GT3 #51: “Fino all’ultimo giro sono stato con il fiato sospeso in attesa della bandiera a scacchi. Abbiamo meritato questo titolo: nel corso dell’anno la 296 GT3 è stata fantastica e sia la squadra sia noi piloti abbiamo fatto un lavoro eccezionale”.

Davide Rigon, 296 GT3 #51: “Nonostante l’inizio della corsa sia stato complesso siamo stati bravissimi a fare una grande rimonta in gara dimostrando tutto il valore della nostra vettura e la capacità della squadra. Ringrazio tutti, a partire dai miei compagni Alessandro e Alessio. Dopo la 24 Ore di Spa ci sentivamo davvero demoralizzati, ma a Monza e qui a Jeddah abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, lottando fino alla fine per questa vittoria”.

Christopher Froggatt, 296 GT3 #93: “È una sensazione incredibile vincere due titoli. Quello di Jeddah non è stato un fine settimana semplice per noi, ma sono felice che tutto il team si sia dimostrato unito, disputando una gara senza errori, e che i punti accumulati nel corso dell'anno ci abbiano aiutato a superare weekend come questo, conquistando la vittoria di entrambi i titoli. Non vediamo l'ora di essere sulla griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans nel 2025!”