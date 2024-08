Le voci dopo la 3 Ore del Nürburgring

L’appuntamento tedesco del GT World Challenge Europe – Endurance Cup termina con l’ottavo e il decimo posto delle 296 GT3 numero 51 e 71 iscritte, in classe Pro, dal team AF Corse – Francorchamps Motors. In classe Bronze concludono quinta, ottava e undicesima rispettivamente le Ferrari schierate dai team Sky Tempesta Racing, Frikadelli Racing e AF Corse. Ecco le voci dei piloti al termine del terzo round stagionale.

Alessio Rovera, 296 GT3 #51 AF Corse – Francorchamps Motors: “Il risultato di oggi è come una vittoria per noi considerando l’incidente in pit-lane in qualifica che non ci ha permesso di fare la Q3, costringendoci a partire dal fondo. Siamo partiti quindi con la speranza di entrare in top-10 e ottenere dei punti importanti per il campionato: abbiamo centrato l’obiettivo e siamo andati oltre. Dobbiamo essere soddisfatti. Ringrazio tutta la squadra, che è stata perfetta, e i miei compagni Ale e Davide (Pier Guidi e Rigon, Ndr)”.

Davide Rigon, 296 GT3 #51 AF Corse – Francorchamps Motors: “La nostra è stata una gara perfetta. Al via Alessio ha guadagnato decine di posizioni permettendomi quindi di salire a bordo nella parte medio-alta della classifica e, a quel punto, Ale (Pier Guidi, Ndr) ha fatto del suo meglio per completare l’opera. Sappiamo che in questo campionato, dato il numero di team iscritti, se non parti nelle prime posizioni è impossibile vincere nell’arco di una corsa lunga solo tre ore. Ripeto, comunque, che dobbiamo essere soddisfatti, anche della prestazione della 296 GT3 che qui sull’asciutto andava forte in ogni settore”.

Alessandro Pier Guidi, 296 GT3 #51 AF Corse – Francorchamps Motors: “Abbiamo fatto del nostro meglio per rimontare quante più posizioni possibili. Anche se abbiamo concluso ottavi, credo che oggi abbiamo dimostrato al meglio il potenziale di questa vettura e della nostra squadra”.

Thomas Neubauer, 296 GT3 #71 AF Corse – Francorchamps Motors: “Il decimo posto non è quello che avremmo sperato alla vigilia della corsa, ma abbiamo dato il massimo, anche dopo il Drive Through che abbiamo scontato all’inizio, per rimontare e assicurarci dei punti. Ora guardiamo a Monza quando torneremo in gara nella prova più attesa dal pubblico italiano: sarà emozionante competere su un tracciato iconico come quello al volante di una Ferrari”.

David Vidales, 296 GT3 #71 AF Corse – Francorchamps Motors: “Mi dispiace per la squadra, in primis, per il fatto di aver preso quel Drive Through all’inizio. Abbiamo concluso in decima posizione, ma nel corso del fine settimana, sia in qualifica sia in gara, credo che abbiamo fatto un buon lavoro dimostrando il grande potenziale della nostra Ferrari”.

Andrea Bertolini, 296 GT3 #52 AF Corse: “Peccato per il contatto al via: Louis (Machiels, Ndr) aveva fatto un’ottima partenza, ma è stato centrato da un’altra vettura, rimediando dei danni consistenti all’anteriore in termini di aerodinamica. Non è stato facile quindi rimanere in lotta per le primissime posizioni in queste condizioni”.

Jef Machiels, 296 GT3 #52 AF Corse: “La gara non è stata semplice perché abbiamo subito un paio di contatti che hanno compromesso le prestazioni in assoluto, ma la 296 GT3 qui si è dimostrata ancora una volta una grande vettura, ben bilanciata e veloce. Salutiamo il Nürburgring con dei punti importanti in ottica campionato e sono certo che torneremo a Monza ancora più forti per continuare a lottare per il titolo in classe Bronze”.