Le Mans, 24 Ore per vincere: Richard Mille AF Corse

Dopo il debutto nel campionato FIA WEC, il team Richard Mille AF Corse con una Ferrari 488 GTE affronta anche la sua prima edizione della 24 Ore di Le Mans, puntando sull’affiatamento dell’equipaggio franco-italo-argentino.

Il team. Nasce dalla collaborazione tra Richard Mille Racing Team, fondato nel 2019 con la celebre casa orologiera, e AF Corse, storico partner di Ferrari che vanta una lunghissima esperienza nel motorsport. Il team ha già raccolto i primi risultati nel campionato 2023 e spera di poter continuare anche sul Circuit de la Sarthe.

L’equipaggio sulla numero 83. La vettura è affidata ad un trio competitivo che comprende il gentleman drivers Luis Perez Companc e i due piloti ufficiali Ferrari Competizione GT: Alessio Rovera e Lilou Wadoux. L’equipaggio si trova in seconda posizione nella classifica LMGTE Am del FIA WEC. Dopo un avvio sfortunato nella prima prova di Sebring, i tre hanno saputo recuperare, salendo sul podio nella gara di Portimão e quindi vincendo sul tracciato di Spa-Francorchamps, con Lilou Wadoux prima donna a cogliere un successo da quando si corre il World Endurance Championship, iniziato nel 2012.

La ragazza di Amiens, nonostante la giovane età, è già alla sua seconda partecipazione alla 24 Ore e sta dimostrando, gara dopo gara, tutto il proprio talento. L’italiano Rovera, invece, è alla sua terza Le Mans e già nella gara di esordio, nel 2021, aveva ottenuto la sua prima vittoria nella classe LMGTE Am con i compagni François Perrodo e Nicklas Nielsen in gara con il team AF Corse.

Maggiore esperienza per Luis Perez Companc, alla sua sesta presenza sul Circuit de la Sarthe. Il miglior risultato per l’argentino risale al 2014 con il terzo posto con una Ferrari F458 Italia di AF Corse nella LMGTE Am.