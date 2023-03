Le Ferrari 488 GTE terminano il Prologo del WEC a Sebring

La stagione del FIA World Endurance Championship è scattata dal Sebring International Raceway che ha ospitato le due giornate del Prologo con protagoniste quattro Ferrari 488 GTE. I test, ai quali hanno partecipato anche le 499P nella categoria Hypercar, anticipano la 1000 Miglia, il primo atto iridato che si disputerà venerdì 17 marzo sul tracciato americano lungo 6,019 chilometri.





Giorno 1. Due sessioni per complessive sei ore, in condizioni di pista asciutta e temperatura di poco inferiore a 30°C, hanno caratterizzato la prima giornata, con le Ferrari che hanno completato 493 tornate totali.





In mattinata Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon hanno firmato il miglior tempo tra le vetture del Cavallino Rampante, pari a 1’’59'937, valso la terza posizione al team AF Corse in livrea VistaJet; sesta, con un riferimento cronometrico di 2’00’’268, la 488 GTE di Richard Mille AF Corse, affidata a Luís Pérez Companc e ai due piloti ufficiali Lilou Wadoux e Alessio Rovera. Nona e decima, rispettivamente, le Ferrari di AF Corse guidate da Stefano Costantini, Simon Mann e Ulysse de Pauw, e quella di Kessel Racing portata in pista da Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra.





Nel pomeriggio tutte le Ferrari hanno concluso la sessione nella Top-7. Seconda la vettura di AF Corse di Costantini-Mann-de Pauw con un tempo di 1’59’’462; quarta e quinta, rispettivamente, la 488 GTE di Flohr-Castellacci-Rigon e quella di Kimura-Huffaker-Serra. Settimo il team Richard Mille AF Corse.





Giorno 2. Cielo terso e una temperatura che ha superato i 30°C hanno fatto da cornice alla seconda giornata, conclusasi con 441 giri per le Ferrari, che nella prima sessione ha visto la 488 GTE di Kessel Racing ottenere il sesto posto, in virtù di un miglior tempo pari concluso in 1’59’’332, davanti alla 488 GTE numero 54 di AF Corse, distante di soli 0’’060. Decimo e undicesimo tempo per vettura numero 21 di quest’ultimo team e la 83 di Richard Mille AF Corse.





In evidenza nel pomeriggio la Ferrari 488 GTE di Richard Mille AF Corse, con Lilou Wadoux, al debutto nella classe LMGTE Am del Campionato del mondo, che ha firmato il miglior tempo del proprio equipaggio in 1’59’’263, valso il secondo posto a soli 0’’010 dal leader, la vettura numero 86 di GR Racing. Nella Top-10 le altre rappresentanti del Cavallino Rampante: sesta la 488 GTE numero 54, nona la numero 57 e decima la Ferrari numero 21.