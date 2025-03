Il campione Ferrari Challenge Europe Giacomo Altoè protagonista nella stagione dell’IMSA

Giacomo Altoè farà coppia fino a fine stagione con Albert Costa nell’IMSA Sportscar Championship al volante della Ferrari 296 GT3 numero 81 di DragonSpeed. Dopo l’ottimo esordio nella 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio, dove ha contribuito al raggiungimento del sesto posto in classe GTD Pro per l’ambizioso team americano, il giovane pilota italiano sarà in pista in tutti gli appuntamenti sia della Sprint sia della Endurance Cup del campionato americano. Ad Altoè e Costa si unirà il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon per le gare sulla lunga distanza.

Per Giacomo Altoè si tratta di un ulteriore step di crescita nella sua carriera che l’ha visto nel 2024 rendersi protagonista di una trionfale cavalcata nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che gli ha permesso di conquistare il titolo nonostante la disputa di un round in meno.

“Sono estremamente motivato per questa opportunità – ha dichiarato il pilota classe 2000 - L'IMSA è un campionato di altissimo livello e poter entrare in DragonSpeed al fianco di Albert e Davide è una grande opportunità. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra tra due settimane a Sebring!”.

Il calendario della serie nordamericana prevede, infatti, come prossimo appuntamento la 12 Ore di Sebring nel fine settimana del 15 marzo, per poi svilupparsi in altri nove appuntamenti fino alla conclusione con la Petit Le Mans, sulla distanza delle 10 ore, nel mese di ottobre sul tracciato di Road Atlanta.