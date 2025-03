I commenti dei piloti da Daytona

Ferrari termina la 24 Ore di Daytona 2025 con un sesto posto in classe GTD Pro, ottenuto dall’equipaggio numero 81 di DragonSpeed, e con un settimo, undicesimo e dodicesimo posto in GTD, rispettivamente con gli equipaggi numero 50 di AF Corse, 34 di Conquest Racing e 021 di Triarsi Competizione. Ecco i commenti dei piloti al termine della gara.

Davide Rigon, #81 296 GT3: “Nel 2024 ho vinto la corsa qui e onestamente è stato molto più facile gareggiare rispetto a questa volta. Quest'anno è stato molto difficile. Eravamo abbastanza soddisfatti del bilanciamento durante tutta la gara e soprattutto nella notte, in condizioni di freddo, quando la vettura era veloce. Fin dall'inizio, però, sapevamo che il nostro ritmo non era sufficiente per vincere. Gli avversari ci sorpassavano facilmente sui rettilinei. Abbiamo fatto una gara perfetta da parte nostra come squadra e come Ferrari. Il sesto posto era il miglior piazzamento che potessimo raggiungere.”

Miguel Molina, #81 296 GT3: “Questa è stata una gara difficile, ma alla fine siamo arrivati sesti. Credo che questo sia il massimo per noi. È stato molto difficile competere, soprattutto sui rettilinei, quindi abbiamo cercato di massimizzare il risultato e ci siamo riusciti”.

Arthur Leclerc, #50 296 GT3 AF Corse: “La prima 24 Ore termina con sentimenti un po' contrastanti. Sono contento di aver fatto un buon risultato e sono felice di aver potuto gareggiare con un gruppo molto competitivo. D'altra parte, ci mancava molta velocità nei rettilinei rispetto agli avversari di differenti costruttori. Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo essere molto soddisfatti: non abbiamo avuto errori, e abbiamo sfruttato una strategia eccellente e pit-stop efficaci per tutte le 24 ore. È stato incredibile vedere la squadra in azione. Peccato perché quando ci siamo trovati in testa alla classifica nell'ultima parte della gara ho iniziato a crederci, ma poi è cambiato tutto.”

James Calado, #021 296 GT3 Triarsi Competizione: “Sapevamo che la gara sarebbe stata molto difficile per noi. Nel finale ho guidato in modo aggressivo per cercare di risalire fino al podio: la vettura era ben bilanciata e avevo fiducia, ma il contatto che ho subito ha causato dei danni importanti all’anteriore e la gara è finita così”.

Alessio Rovera, #023 296 GT3 Triarsi Competizione: “La prima dell'anno è stata una gara molto difficile, nella quale fra l'altro per i parametri imposti non abbiamo potuto sfruttare nel migliore dei modi la velocità e la potenza nei tratti scorrevoli, che sono tanti e fondamentali a Daytona. Quando mancavano cinque ore siamo anche stati costretti allo stop e quindi per la rivincita diamo appuntamento a Sebring”.

Giacomo Altoè, #34 296 GT3 Conquest Racing: “È stata una gara lunga e complessa. Abbiamo lottato per tutto il tempo e siamo sempre stati vicini alla Top-5. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, ma durante la notte abbiamo avuto due problemi tecnici che ci sono costati molti giri, ma abbiamo continuato ad andare avanti per tagliare il traguardo. Il ritmo era molto competitivo alla fine, anche se ci mancava la velocità in rettilineo. Sono molto contento della gara e della squadra e spero di tornare più forte l'anno prossimo.”