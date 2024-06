Terzo posto in griglia per la Ferrari 296 LMGT3 di JMW Motorsport

La vettura, portata in pista dal pilota Bronze Giacomo Petrobelli, quando la temperatura dell’atmosfera faceva registrare 17,8°C e quella dell’asfalto 21,7°C, ha fermato i cronometri sul tempo di 3:58.938 assicurandosi così la partenza dalla terza posizione. Il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship in corso a Le Mans ha visto le Ferrari 296 LMGT3 numero 54 (Flohr-Castellacci-Rigon) e 55 (Heriau-Mann-Rovera) di Vista AF Corse qualificarsi rispettivamente al tredicesimo e ventiduesimo posto in griglia.

In mezzo a loro, al ventesimo posto, si è inserita la 296 LMGT3 gemella preparata dal team Spirit of Race in gara con il numero 155 (Laursen-Laursen-Taylor), mentre a causa di un problema occorso nel turno di qualifiche, poi risolto in tempo per la terza sessione di prove libere, la Ferrari 296 LMGT3 numero 86 di GR Racing (Wainwright-Pera-Serra) sarà costretta a partire dal fondo dello schieramento non avendo effettuato giri cronometrati. L’attenzione si sposta ora sulla gara: la 24 Ore di Le Mans scatterà sabato 15 giugno alle 16.00 (ora locale).