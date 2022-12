Ferrari premiata per le vittorie GT 2022

La stagione 2022, andata in archivio con 29 titoli ottenuti dalla Casa di Maranello nei campionati GT a livello internazionale, si conclude con i riconoscimenti consegnati a Ferrari, Alessandro Pier Guidi, Andrea Bertolini e Alessio Rovera in occasione dei Caschi d’Oro di Autosprint e dei Volanti ACI, organizzati a Bologna.

Alla presenza di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, e di Andrea Cordovani, direttore di Autosprint, Antonello Coletta, responsabile di Ferrari Attività Sportive GT, ha ritirato il Casco Iridato attribuito per il successo conseguito nel FIA WEC, che ha visto il Cavallino Rampante laurearsi campione del mondo costruttori nella classe LMGTE Pro per il secondo anno consecutivo, grazie ai risultati ottenuti dai due equipaggi che hanno guidato le 488 GTE del team AF Corse.

Il Casco Iridato è stato consegnato anche a Pier Guidi per l’alloro piloti ottenuto nel World Endurance Championship, un risultato che ha permesso al tortonese di confermarsi campione – con James Calado – e di raggiungere quota 3 titoli in LMGTE Pro.

Durante la serata di gala, inoltre, ha ricevuto il Casco d’Oro Andrea Bertolini, che ha festeggiato il decimo titolo ottenuto in carriera grazie al primo posto nella Endurance Cup del GT World Challenge Europe, classe Pro Am, con Louis Machiels e Stefano Costantini, al volante della 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse. Il Casco d’Oro va ad arricchire anche il palmares di Alessio Rovera che ha concluso la prima stagione da pilota ufficiale Competizioni GT imponendosi, nel World Endurance Championship, nella classifica Pro Am, sui prototipi LMP2.

Volanti Aci. Sul palco del PalaCongressi di Bologna, inoltre, hanno ritirato i riconoscimenti attribuiti dall’Aci Antonello Coletta, Alessandro Pier Guidi, Andrea Bertolini, Alessio Rovera e Amato Ferrari, responsabile di AF Corse, quest’ultimo per il titolo FIA Endurance Trophy nella classe Pro Am riservata ai prototipi LMP2.