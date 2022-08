Ferrari domina Streets of Nashville

Dopo la vittoria di Onofrio Triarsi nella giornata di sabato, Justin Wetherill lo ha imitato domenica completando una doppietta Ferrari nel weekend GT America.

Triarsi, alla guida della 488 GT3 Evo 2020, si è imposto con 2”424 di vantaggio davanti al compagno di squadra Justin Wetherill. La gara ha seguito il copione della qualifica con una doppietta rossa. “Non smetterei mai di spingere su questa pista”, ha commentato Triarsi. “È stato splendido per il team monopolizzare la prima fila. La squadra ha svolto un lavoro eccellente così come il mio compagno che ha continuato a spingere segnando ottimi riscontri. Sono riuscito a gestire il traffico senza incappare in errori e abbiamo ottenuto un buon risultato”.

Il vincitore della gara della domenica dell’edizione 2021, Bret Curtis, iscritto all’evento con la 488 GT3 Evo 2020 di Scuderia Corsa, non è riuscito a prendere il via.

Dopo aver dominato il sabato, le Ferrari hanno concesso il bis nella giornata di domenica, con Wetherill primo sotto la bandiera a scacchi davanti a Triarsi. Quest’ultimo, scattato dalla pole position, sembrava avviato ad un’altra vittoria ma Wetherill riusciva a portarsi al comando a 17 minuti dalla bandiera a scacchi, resistendo al tentativo di rientro di Triarsi che chiudeva nella sua scia staccato di soli tre decimi.

“Siamo arrivati qui sognando una doppietta”, ha dichiarato Wetherill, “e far sì che ciò accada due giorni di fila è incredibile. Le vetture sono state perfette, il team e i nostri coach anche. Questo risultato è un dono e non potrei essere più felice”.

Durante la corsa non sono arrivati ordini di scuderia dal muretto e i piloti sono stati liberi di confrontarsi per la posizione. “Si è trattato di essere costanti nelle varie fasi di gara”, ha spiegato Wetherill. “Fortunatamente avevamo costruito un buon margine sugli inseguitori e così ho potuto spingere di più”.

Per il pilota americano si è trattato della prima vittoria nel GT America dopo essersi imposto nel GT World Challenge America powered by AWS, dividendo una Ferrari di Triarsi Competizione con Ryan Dalziel nella classe Pro-Am. Onofrio Triarsi partecipa alle gare del GT World Challenge America, dove è al comando della classe Am assieme a Charlie Scardina, grazie a sei successi consecutivi.

Il prossimo appuntamento nelle serie SRO sarà a Road America, il 27 e 28 agosto, valide sia per il GT World Challenge America che per il GT America.