“Ferrari a Le Mans”: concluso l’evento a Trento

La storia del Cavallino Rampante nelle più blasonate gare endurance internazionali è stata ripercorsa al Festival dello Sport, organizzato a Trento, con un evento andato in scena venerdì 23 settembre al Palazzo della Regione. Durante il talk “Ferrari a Le Mans” sono stati ospitati sul palco Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT, e i piloti Andrea Bertolini e Alessandro Pier Guidi. All’ingresso della sede dell’incontro ha fatto bella mostra una 488 GTE, la vettura derivata dalla serie con la quale lo stesso Pier Guidi, in coppia con James Calado, ha vinto due titoli iridati nel FIA World Endurance Championship, ed è reduce dal successo alla 6 Ore del Fuji.

Il filo conduttore dell’appuntamento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, è stato il ritorno della Casa di Maranello nella top class del WEC, che avverrà nel 2023, a 50 anni di distanza dall’ultima apparizione, contestualmente al debutto in gara della nuova LMH prodotta da Ferrari. La vettura, che esordirà alla 1000 Miglia di Sebring, negli Stati Uniti, nel mese di marzo, nel corso dell’annata farà tappa su alcuni dei circuiti più prestigiosi al mondo, incluso quello della Sarthe per la 24 Ore in terra francese che il prossimo anno taglierà il traguardo del centenario.