Esordio delle 296 LMGT3 nel Prologo in Qatar

La nuova era delle vetture derivate dalla serie nel mondiale endurance inizia in Qatar, con la due giorni di Prologo ufficiale che si è disputata sul tracciato di Lusail. Impegnate in pista, dopo la presentazione ufficiale svolta un paio di settimane fa presso l’aeroporto di Linate, le due 296 LMGT3 di Vista AF Corse numero 54 e 55. Il team è riuscito a completare tutte le operazioni che hanno consentito alle vetture di affrontare i 5,3 km del circuito a partire dalla seconda sessione sulle quattro previste nei due giorni.

Nella seconda prova, la numero 54 di Flohr-Castellacci-Rigon non è riuscita a completare il programma previsto a causa di un problema al flussometro che ha richiesto una lunga sosta al box ma è stata comunque in grado di ottenere il secondo tempo con 1:54.542 mentre i compagni di squadra Heriau-Mann-Rovera hanno chiuso in nona posizione, riuscendo a raccogliere molti dati utili per la definizione dell’assetto. Nella seconda giornata, la terza e quarta sessione hanno visto ancora tra le più veloci in pista la 296 GT3 numero 54, in entrambi i casi seconda nella classifica dei tempi, mentre la numero 55, dopo aver completato il turno al mattino in sesta piazza, ha migliorato la sua prestazione chiudendo in quarta posizione.