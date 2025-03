Doppia pole position per Ferrari a Sebring

Al Sebring International Raceway, Ferrari conquista entrambe le position della classe GT3 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in vista dell'attesa ed iconica 12 Ore di Sebring in programma sabato 15 marzo. La gara, che partirà alle ore 10:10 ora locale, sarà trasmessa integralmente sul canale YouTube dell'IMSA.

GTD Pro. E’ stato Albert Costa ad affrontare la sessione di qualifica sulla Ferrari 296 GT3 numero 81 di DragonSpeed, facendo segnare il miglior crono in 1’59”225. Per Costa si tratta della prima pole position nel Campionato WeatherTech e, insieme a Giacomo Altoé e Davide Rigon, lotterà per la vittoria finale in una gara che si preannuncia serrata.

GTD. Dopo una sessione di qualifica intensa, è stato Alessandro Pier Guidi ad avere la meglio, conquistando la pole position di classe con il tempo di 1’59”131 di poco più veloce del primo crono della Pro. Pier Guidi, reduce dal terzo posto della prima gara del FIA World Endurance Championship in Qatar, punta ad accrescere il suo già ricco palmares di vittorie, tra le quali spicca il successo alla 24 Ore di Le Mans 2023. Pier Guidi sarà al volante della numero 21 di AF Corse insieme a Simon Mann e all’altro ufficiale del Cavallino Rampante, Lilou Wadoux Ducellier.

Ferrari ha piazzato un’altra 296 GT3 nella top 5 e altre due nella top 10. Sulla numero 47 di Cetilar Racing, Lorenzo Patrese, al debutto a Sebring con Giorgio Sernagiotto e il pilota ufficiale Antonio Fuoco, ha portato la numero 47 di Cetilar Racing in quinta piazza.

Triarsi Competizione ha chiuso all'ottavo posto con Mike Skeen, che corre con Sheena Monk e Stevan McAleer sulla numero 021, mentre Conquest Racing è nono con Manny Franco al volante della numero 34 che condivide con il pilota ufficiale Daniel Serra e Cedric Sbirrazzuoli.

Si è qualificato 12° Charles Scardina con la seconda vettura di Triarsi Competizione, la numero 023, che vede al volante anche Onofrio Triarsi e il pilota ufficiale Alessio Rovera. Dopo un contatto nelle prove di giovedì pomeriggio, Inception Racing ha scelto di lavorare sulla vettura durante le qualifiche, ma è pronta ad affrontare la gara con Brendan Iribe, Frederik Schandorff e Ollie Millroy al volante della numero 70.

Albert Costa, DragonSpeed Ferrari 296 GT3 #81: “Non pensavo di fare il tempo al primo giro, penso di aver fatto anche qualche piccolo errore. Ma sono molto felice perché questo risultato significa molto per me. L'anno scorso, correndo in Pro-Am, non ho mai avuto la possibilità di fare la qualifica. Quando oggi mi hanno detto: 'Farai la qualifica e spingerai al massimo', ho pensato che fosse un sogno che si realizzava, finalmente”.

“Da pilota, avere la macchina con basso livello di carburante e con le gomme nuove è sempre molto piacevole. Mi sono davvero goduto il giro e forse è per questo che siamo riusciti a conquistare la pole position, perché mi stavo divertendo. Il mio team ha fatto un lavoro fantastico. Dobbiamo mantenere la calma e domani sarà una gara molto lunga, molto difficile e ci sarà molta battaglia. Dobbiamo concentrarci e preservare la macchina il più possibile per le ultime due ore per spingere come sempre”.

Alessandro Pier Guidi, Ferrari 296 GT3 AF Corse n. 21: “Per Ferrari è una grande giornata, soprattutto dopo una Daytona difficile. Ma abbiamo lavorato duramente per preparare al meglio questo fine settimana e credo il lavoro sia stato ripagato. Naturalmente, si tratta di una pole position per una 12 ore e la strada è ancora lunga, ma preferisco sempre partire in prima fila”.

Lorenzo Patrese, Ferrari 296 GT3 #47 Cetilar Racing: “È andata abbastanza bene. Ieri è stata la mia prima volta qui a Sebring; quindi, per me è stata una novità. Dopo tre sessioni di prove libere, mi sono buttato a capofitto nelle qualifiche. Il feeling con la vettura era abbastanza buono, ma sicuramente ho un po' di margine da migliorare per la gara. Ora abbiamo tempo a disposizione, quindi lavoreremo intensamente e non vediamo l'ora che arrivi la gara”.

Mike Skeen, Ferrari 296 GT3 #021 Triarsi Competizione: “Penso che ci aspettiamo buone cose, la macchina è piuttosto performante. Forse ci è mancato un po' di ritmo nel giro più veloce, ma la giornata di gara sarà lunga. Siamo in una posizione discreta: dobbiamo solo stare lontani dai guai per 12 ore e correre”.

Manny Franco, Ferrari 296 GT3 #34 Conquest Racing: “Abbiamo lavorato molto sul giusto assetto e questo ha rallentato un po' la ricerca del tempo, ma non è andata male, sono contento anche se si poteva fare meglio. Probabilmente è un buon compromesso. Penso che abbiamo del lavoro da fare dopo aver ricevuto dei feedback e speriamo di migliorare per la gara”.

Charles Scardina, Ferrari 296 GT3 #023 Triarsi Competizione: “Penso che le qualifiche siano state abbastanza soddisfacenti. Siamo stati fortunati, non siamo rimasti intrappolati nel traffico. La macchina va benissimo in questo momento, quindi siamo molto contenti da questo punto di vista. Per quanto riguarda il ritmo di gara, ci stiamo concentrando soprattutto sulla notte, e credo che possiamo essere competitivi”.

Ollie Millroy, Ferrari 296 GT3 #70 Inception Racing: “Le Ferrari sono molto competitive qui. Il nostro passo è stato molto buono e siamo soddisfatti della vettura. Non abbiamo fatto i test qui qualche settimana fa, quindi è la prima volta che abbiamo corso su questo con la Ferrari. Ma ci è sembrato di aver raggiunto una buona velocità. Il nostro obiettivo è vincere, questo è il piano. Penso che abbiamo ottime possibilità. L'importante è restare fuori dai guai per 11 ore e assicurarsi di iniziare l'ultima ora con la macchina vicina ai primi, per poi ripartire da lì”.