Adler Group ancora al fianco di Ferrari

Il gruppo italiano leader mondiale nella componentistica automotive ha rinnovato il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e con Ferrari per il triennio 2022-2024.

Con oltre 60 anni di esperienza industriale nei settori automotive, aeronautico e ferroviario, Adler è un gruppo italiano con una dimensione globale, essendo leader mondiale nella progettazione e sviluppo di sistemi per il comfort acustico e termico e per l’arredamento interno di veicoli. Nell’ultimo decennio la missione si è tecnologicamente ed industrialmente ampliata con la produzione di telai e componenti in fibra di carbonio.

La partnership con Adler si concretizzerà sia nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, sia nell’ambito di Competizioni GT, con il logo dell’azienda apposto anche sulla nuova Hypercar.