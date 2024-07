Ferrari leader a Spa dopo due ore

In una straordinaria cornice di pubblico, con decine di migliaia di tifosi che stanno assistendo alla gara sulle tribune dello storico tracciato belga, la 24 Ore di Spa del Centenario è scattata alle 16.30 in condizioni di pista asciutta e temperature di aria e asfalto pari rispettivamente a 25°C e 38.5°, una situazione che dovrebbe evolversi nel corso della serata e della notte quando in Belgio è attesa la pioggia.

A due ore dal via del secondo atto del GT WC Europe – Endurance Cup le Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors occupano rispettivamente la prima e la settima posizione. Ad Alessio Rovera è stato affidato il compito di guidare nel primo stint lasciando quindi il volante della vettura numero 51 a Davide Rigon e ad Alessandro Pier Guidi. Sulla Ferrari “gemella”, invece, la partenza ha avuto come protagonista Vincent Abril – gli stessi piloti avevano qualificato le 296 GT3 in terza e sesta posizione – prima di passare il testimone a Thomas Neubauer e a David Vidales.

In classe Bronze, quando sul cronometro sono trascorsi 120 minuti, la Ferrari numero 93 di Sky Tempesta Racing – condivisa da Lilou Wadoux, pilota ufficiale del Cavallino Rampante, con Christopher Froggatt, Jonathan Hui ed Eddie Cheever – è in terza posizione, davanti alla 296 GT3 di Rinaldi Racing. Quattordicesima e 15esima, rispettivamente, le Ferrari numero 8 di Kessel Racing e la 52 di AF Corse; 19esima l’altra vettura di Kessel Racing, la numero 74.