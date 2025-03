Rigon firma il miglior tempo delle Ferrari in qualifica a Daytona

Il Daytona International Speedway ha ospitato oggi le Qualifiche della 24 Ore che inaugura la stagione dell’IMSA SportsCar Championship. I due turni riservati alle vetture derivate dalla produzione di serie, andati in scena con temperature rigide pari a 10°C (aria e asfalto), hanno visto Davide Rigon ottenere il miglior piazzamento per le Ferrari, con il pilota ufficiale che si è qualificato 12esimo in GTD Pro con la vettura di DragonSpeed. Tra le 296 GT3 iscritte in GTD Frederik Schandorff ha qualificato in ottava posizione la Ferrari di Conquest Racing.

GTD Pro. Il pilota ufficiale Davide Rigon – vincitore dell’ultima edizione della 24 Ore di Daytona – ha qualificato la Ferrari numero 81 di DragonSpeed fermando i cronometri a 1’46’’858 valso all’italiano la 12esima posizione in GTD Pro (18esimo assoluto), con un distacco di 1'335 dalla Ford numero 64 che ha ottenuto la pole position tra le vetture derivate dalla produzione di serie.

GTD. La sessione, che ha aperto il turno delle qualifiche a Daytona, ha visto in pista le 22 vetture iscritte nella classe riservata a equipaggi misti composti da professionisti e gentlemen driver.

La più veloce delle sette Ferrari è risultata la numero 70 di Inception Racing affidata in qualifica a Frederik Schandorff, ottava di classe (20esima assoluta), con un tempo di 1’46’’928, staccato di 0’’294 dal miglior tempo in GTD ottenuto dalla Porsche numero 120; Schandorff ha preceduto il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Daniel Serra (1’46’’959), nono di classe (21esimo assoluto) con la 296 GT3 numero 34 di Conquest Racing.

In una sessione che ha visto le prime dieci vetture GTD racchiuse in poco più di 3 decimi di secondo le altre Ferrari si sono classificate 11esima con James Calado, al volante della numero 021 di Triarsi Competizione, e 14esima, con Simon Mann al volante della numero 21 di AF Corse (25esimo e 29esimo assoluti). Roberto Lacorte ha ottenuto la 19esima posizione con la 296 GT3 numero 47 di Cetilar Racing, davanti a Custodio Toledo, con la numero 50 di AF Corse (rispettivamente 34esimo e 35esimo della classifica assoluta). Ventiduesimo Eddie Cheever con la 023 di Triarsi Competizione.

Il programma. Il fine settimana della 24 Ore di Daytona prosegue venerdì 24 gennaio con la terza sessione di prove libere, dalle 11.20 alle 12.20. La gara scatterà sabato 25 alle 13.40 (gli orari indicati sono locali).