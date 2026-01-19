FERRARI 12CILINDRI TAILOR MADE

I S P I R A T A A L L A T R A D I Z I O N E , P L A S M A T A D A L L ’ I N N O V A Z I O N E

Questa creazione unica nel suo genere è il frutto di un confronto multidisciplinare che abbraccia tre continenti.

La tradizione artistica sudcoreana incontra il know-how del Centro Stile Ferrari e la visione culturale di COOL HUNTING®.

Un iter creativo di quasi due anni ha infuso la forza espressiva dell’arte coreana nella vettura Ferrari Tailor Made più innovativa mai concepita, ridefinendo i canoni della personalizzazione automobilistica.