L’arte coreana e l’eccellenza Ferrari si intrecciano in una celebrazione unica che attraversa Asia, Europa e Nord America. In esclusiva per il mercato sudcoreano.
ISPIRATAALLATRADIZIONE,PLASMATADALL’INNOVAZIONE
Questa creazione unica nel suo genere è il frutto di un confronto multidisciplinare che abbraccia tre continenti.
La tradizione artistica sudcoreana incontra il know-how del Centro Stile Ferrari e la visione culturale di COOL HUNTING®. Un iter creativo di quasi due anni ha infuso la forza espressiva dell’arte coreana nella vettura Ferrari Tailor Made più innovativa mai concepita, ridefinendo i canoni della personalizzazione automobilistica.
FINITURA YOONSEUL
Ispirata alle ceramiche celadon coreane e alle luci al neon di Seul, questa vernice cangiante crea una superficie iridescente che passa dal verde al viola ed è attraversata da riflessi blu che richiamano lo scintillio dei raggi del sole sull’acqua.
METAMORFOSI ETEREA
In una reinterpretazione mai vista prima degli elementi esterni più iconici di Ferrari, gli scudetti della Scuderia, i cerchioni, la targa con la F lunga e il Cavallino Rampante sfoggiano finiture acriliche semitrasparenti.
DEDICA CALLIGRAFICA
Una targa di dedica fatta a mano riporta il nome del progetto scritto nella calligrafia coreana tradizionale, suggellando questa collaborazione unica con un tocco di autentica arte coreana integrata negli interni.
1GLI ARTISTI
ARTEINMOVIMENTO
Quattro artisti visionari hanno reinterpretato l’artigianalità Ferrari adoperando tecniche rivoluzionarie per dare forma a un capolavoro su ruote del tutto unico nel suo genere: la Ferrari 12Cilindri Tailor Made.
LE FORME DEL SUONO
Gli artisti di musica elettronica GRAYCODE, jiiiiin concettualizzano la sonorità del V12 di Ferrari in forma visiva, prendendo l’acustica del motore e trasformandola in un’opera grafica con la quale il Centro Stile Ferrari impreziosisce la carrozzeria. Gli artigiani di Maranello utilizzano una vernice Yoonseul più scura per dare vita a questo trattamento di visualizzazione, creando una sensazione di profondità attraverso una tecnica sviluppata in esclusiva per questo progetto.
FINITURE TRASLUCIDE
L’artista contemporanea Hyunhee Kim attinge alla tradizione coreana per reinterpretare gli elementi fondamentali degli esterni. Le finiture traslucide di Kim adornano scudetti, cerchioni ed emblemi del Cavallino Rampante, portando la personalizzazione Tailor Made a un livello senza precedenti. Per quanto riguarda gli interni, le modifiche di Kim interessano soprattutto il tunnel centrale, mentre il bauletto su misura espande il linguaggio artistico oltre l’esperienza di guida.
TRADIZIONE COREANA, PRECISIONE FERRARI
L’artista TaeHyun Lee, maestro di laccatura tradizionale coreana, collabora con il Centro Stile Ferrari per coniugare antica sapienza artigianale e ingegneria moderna. La sofisticata metodologia di laccatura bianca di Lee ispira la creazione delle prime pinze dei freni bianche in una Ferrari di serie, abbinate alle palette del cambio. Attraverso il lavoro degli artigiani di Ferrari, queste tecniche storiche diventano espressione della massima eccellenza automobilistica.
INTRECCI DI LUCE
Daehye Jeong, vincitrice del Loewe Foundation Craft Prize, porta la tecnica tradizionale della tessitura con crine di cavallo nell’universo Ferrari. I motivi ideati da Jeong sono realizzati con rivoluzionari tessuti 3D che vanno ad adornare le superfici interne, mentre l’autentico crine di cavallo mongolo trasforma il cruscotto in un’opera d’arte. Anche il tetto panoramico in vetro è decorato con le composizioni di Jeong, che proiettano complessi giochi di luce all’interno nell’abitacolo.
2Prestazioni
PURODNADAGRANTURISMO
La 12Cilindri onora il leggendario retaggio delle Ferrari Gran Turismo degli anni ‘50 e ‘60, incarnando l’essenza delle V12 a motore anteriore: versatilità sofisticata senza compromessi. Il V12 aspirato da 6,5 litri fornisce una progressione di potenza lineare e l’inconfondibile impronta acustica di Ferrari, fissando nuovi standard prestazionali per le Gran Turismo dell’era moderna.